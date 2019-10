Peritos levam serviços gratuitos para a comunidade do Jorge Teixeira 3

Manaus - Os moradores do bairro Jorge Teixeira 3 e adjacências terão uma manhã de sábado dedicada à cidadania no próximo sábado (21), quando o Sindicato dos Peritos Oficiais do Amazonas (SINPOEAM) realizará mais uma edição do Mutirão da Cidadania dos Peritos Oficiais, que acontecerá na Igreja Católica Santo Expedito, na Avenida A, sem número, bairro Novo. Profissionais voluntários levarão atendimento médico, odontológico e jurídico de graça para a comunidade, além de corte de cabelo e emissão de documentos.

O Mutirão está programado para iniciar às 8h, e deve atender aproximadamente 500 pessoas durante toda manhã e início da tarde. De acordo com o coordenador do evento, Cícero Costa, o objetivo da ação, desde as primeiras edições, é levar cidadania a moradores de Manaus que por ventura estejam desassistidos de serviços básicos. “É uma forma de contribuir com a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas usando aquilo que sabemos fazer. Um trabalho que vai além daquele que já realizamos na Perícia”.

A exemplo do que aconteceu nas edições anteriores, profissionais do Instituto de Identificação (II) realizarão a emissão de Carteiras de Identidade (RG) para a população. Para solicitar a primeira ou qualquer outra via, é necessário apenas que apresente a certidão de nascimento ou casamento, o comprovante de residência, duas fotos 3X4 e a presença de um responsável, no caso dos menores de idade.

Além da emissão de documentos, o Mutirão da Cidadania também oferecerá atendimentos médicos com oftalmologista, clínico geral, exames audiométricos, palestras sobre HIV/Aids, emissão de laudo caracterizado de Pessoas com deficiência e distribuição de medicamentos. Os médicos, enfermeiros e farmacêuticos que confirmaram presença no evento são peritos e profissionais voluntários. Outros serviços que estarão disponíveis no Mutirão da Cidadania são o corte de cabelo, o atendimento jurídico e as palestras e atividades de saúde bucal.