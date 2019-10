Setembro Amarelo: evento cultural ‘Pela Vida’ em Manaus

Manaus- O evento “Pela Vida”, de prevenção ao suicídio e à depressão, está sendo realizado pela Prefeitura de Manaus durante toda esta terça-feira, (24), no Parque Municipal do Mindu, Parque Dez, zona Centro-Sul. A atividade também está na agenda das políticas de valorização do servidor municipal.

A abertura foi realizada pela secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio, e o secretário municipal de Administração, Planejamento e Gestão, Lucas Bandiera, que destacaram o grande empenho da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto em executar políticas públicas para a valorização dos servidores, bem como para a melhoria da qualidade de vida.

“A preocupação do prefeito Arthur Neto é exatamente fazer um agradecimento a todos os servidores da Prefeitura de Manaus, mas também fazer um alerta em destaque ao setembro como o mês simbólico para o enfrentamento de um problema que está no nosso dia a dia, que é a depressão e o suicídio”, disse a Conceição Sampaio.

A titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) também alertou que são cada vez maiores os números de suicídio. “A própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, faz um alerta para a depressão que pode ser a porta aberta ao suicídio. Nós temos dados que apontam que mais de 200 milhões de pessoas no mundo sofrem com depressão. Então, a gente precisa falar sobre isso e nada melhor que ter uma cultura pela vida, que valorizar a vida. E é isso que a Prefeitura de Manaus vem fazendo”, ressaltou.

Voltada para servidores municipais e sociedade civil, a ação integra o Programa de Qualidade de Vida no Serviço Público Municipal, coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), gestora de recursos humanos do município.

“Na gestão do prefeito Arthur a gente vem trabalhando incessantemente não só para conscientizar os nossos servidores das situações, como a contemplada no Setembro Amarelo, mas também sobre outros temas voltados para a qualidade de vida do servidor”, esclareceu Lucas Bandiera. O secretário lembrou, ainda, que o trabalho com os servidores também se estende a toda sociedade. “Vale ressaltar que esse evento é voltado para os servidores, mas que todos os frequentadores do parque estão convidados a participar”, concluiu.

Como forma de conscientizar os participantes sobre a valorização da vida, a programação conta com palestras, atividades de ginástica laboral e musicoterapia. O objetivo é proporcionar um conjunto de ações sistematizadas de atenção à saúde, bem-estar e qualidade de vida.

Durante todo o ano, a Semad realiza ações de promoção da saúde ocupacional e emocional, além de assistência social. A cada mês, uma temática diferente é trabalhada.

Programação

Desde o início de setembro, o Programa de Qualidade de Vida no Serviço Público Municipal vem desenvolvendo ações alusivas ao Setembro Amarelo, coordenadas pela Semad em parceria com os demais órgãos municipais.

No último dia (10), o programa realizou uma “Rota pela Vida”, que percorreu secretarias e órgãos do âmbito municipal, entregando laços amarelos e informativos aos servidores, destacando a valorização da vida e prevenção ao suicídio. No dia 20, também foi realizada uma “Caminhada em prol da vida”, no Parque Municipal do Mindu, voltada para servidores da Semad. O evento contou com trilha ecológica e atividades de relaxamento.

*Com informações da assessoria