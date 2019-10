Resultado para exploração comercial no Parque da Criança é divulgado

Resultado definitivo do processo seletivo para permissionários no Parque Cidade da Criança, bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus, foi divulgado pela Prefeita de Municipal de Manaus. A publicação da edição 4.685 do Diário Oficial do Município (DOM) apresenta os selecionados que farão uso do espaço para exploração de produtos alimentícios, serviços de lazer e recreação.

O processo, que ocorreu no primeiro semestre deste ano, ofereceu 11 espaços para interessados, sendo quatro boxes, quatro carrinhos itinerantes e três casinhas, porém não houve propostas para um dos carrinhos. Após o pagamento da taxa de adesão, os novos permissionários irão assinar o termo de permissão de uso que terá a duração de 12 meses.

O Parque Cidade da Crianç fica localizado no bairro Aleixo, zona Centro-Sul de Manaus | Foto: Arquivo/Semjel

Pessoas física e jurídica puderam concorrer por apenas um espaço. A avaliação das propostas comerciais foi levada em conta a de maior valor. O valor mínimo das ofertas foi de R$ 200 mensais para os carrinhos e casinha e de R$ 300 ao mês, para os boxes.



O Parque Cidade da Criança funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e sábado e domingo das 14h às 20h. Durante a semana, as atividades são voltadas para os passeios escolares e aos finais de semana são realizadas programações recreativas, além de festinhas de Carnaval, Páscoa, Natal e o Dia das Crianças que reúnem um grande público no local.

Após o pagamento da taxa de adesão, os novos permissionários irão assinar o termo de permissão de uso que terá a duração de 12 meses | Foto: Arquivo/Semjel

