Campus Zona Oeste terá programação especial do Setembro Amarelo

Manaus- A campanha Setembro Amarelo é uma iniciativa brasileira e ocorre desde 2015. Com objetivo de levar reflexão e prevenção ao problema, o Campus Boa Vista Zona Oeste do Instituto Federal de Roraima, localizado no Bairro Laura Moreira (antigo Conjunto Cidadão), terá programação no dia (27).

Cartazes para a produção de murais estão sendo confeccionados por alunos da unidade. A ação, que tem à frente a Coordenação de Apoio ao Ensino Aprendizagem, professores e alunos, inicia-se às 7h30 com exposição de cartazes, realização de palestras e o momento cultural Primeiro Acorde.

Três palestras serão ministradas por profissionais da psicologia. Duas ocorrem pela manhã, com a psicóloga do Campus Avançado Bonfim, Larissa Lira, e a outra na parte da noite, das 20h às 21h, com a psicóloga Rozianne Mellville Messa, para os estudantes dos cursos modulares, todas no auditório do CBVZO.

Ainda na programação matutina, terá um “abraçaço” e entrega de lacinhos amarelos, que simbolizam a campanha e, no final da ação, será tirada uma foto com todos os alunos e servidores participantes.

Embora muitos não gostem de falar, o assunto é preocupante, em especial no Brasil, onde, segundo pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no período de 2006 a 2015, enquanto os índices de suicídio caíram em todo o mundo, a taxa de suicídio entre adolescentes que vivem nas grandes cidades brasileiras aumentou 24%. O estudo, publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, indica que o suicídio é até três vezes maior entre jovens do sexo masculino.

