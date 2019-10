Projeto social criado por fotógrafo homenageia mulheres com câncer

Manaus- Buscando uma forma de homenagear as mulheres que já tiveram ou estão com câncer, o jornalista e fotógrafo Edivan Farias, 42 decidiu há 2 anos realizar ensaios fotográficos gratuitos no período que é realizado a campanha " Outubro Rosa ".

O mês é conhecido por intensas campanhas para conscientização da prevenção do Câncer, principalmente nas mulheres, que muitas das vezes são vítimas de câncer uterino e de mama.

O jornalista conta que no início, quando lançou a campanha, cerca de 600 mulheres fizeram a inscrição para realizar o ensaio, um recorde de público até o momento. "Tivemos que fazer uma triagem, por meio de sorteio no facebook, pois precisava dar conta das fotografias e fazer com que elas se sentissem especiais e valorizadas", destacou.

Ao todo na época, cerca de 60 pessoas foram fotografadas de forma gratuita. Agora o jornalista pretende realizar a terceira edição, segundo a ideia de homenagear as mulheres, alertá-as sobre a importância do acompanhamento médico e incentivar outras se cuidarem.

Para a nova edição, 20 mulheres já foram pré- selecionadas e serão fotografadas pelas lentes de Edivan e mais cinco fotógrafos, no próximo dia 27 de setembro.

*Com informações da assessoria