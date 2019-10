Operação Check Out prende duas pessoas e recaptura dupla foragida

Mais de 31 indivíduos foram conduzidos até o prédio do 22º DIP, onde foram realizadas as identificações dos mesmos | Foto: Erlon Rodrigues/ PC-AM

Manaus - Policiais Civis do 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), da 5ª Seccional Centro-Sul, e policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) deflagraram, ao longo desta quarta-feira (25), a operação “Check Out”, na zona centro-sul e sul da capital da capital. A ação resultou nos cumprimentos de duas ordens judiciais e recaptura de uma dupla que estava foragida do regime semiaberto.

A operação foi coordenada pelos delegados Rafael Allemand e Juliana Tuma, titulares, respectivamente, da 5ª Seccional e Centro-Sul e 22º DIP, e contou com apoio operacional do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera).

De acordo com a delegada Juliana Tuma, as equipes cumpriram dois mandados de prisão preventiva em nome de Daniel Carlos Silva, 22, por roubo, e de Leandro de Oliveira Gonçalves, 30, por roubo e furto. Além disso, a ação policial recapturou os foragidos Breno da Costa Azedo, 25, que respondia por furto, e Elessandra Barbosa Costa dos Santos, 38, apontada pela autoria de um roubo.

Conforme a delegada Juliana Tuma, as prisões ocorreram em diferentes bairros da zona centro-sul de Manaus e em vias públicas do bairro Centro, na zona sul de Manaus. Durante a operação policial, mais de 31 indivíduos foram conduzidos até o prédio do 22º DIP, onde foram realizadas as identificações dos mesmos.

Objetivo da operação

Segundo a titular do 22º DIP, o intuito da ação foi identificar infratores que se infiltram em meio a moradores de rua depois de cometeram delitos, como furtos, roubos, tráfico de drogas e até homicídios.“Sabemos que nem todas as pessoas que vivem nas ruas são autoras de crimes, no entanto, existem alguns infratores que se infiltram em meio a desabrigados, com o objetivo de dificultar a identificação deles pela polícia.

Por esse motivo, a Operação 'Check Out' foi realizada para identificar e monitorar indivíduos que possuem passagem pela polícia e respondem a processos, bem como, prender infratores que estão com mandados de prisão em aberto”, explicou Tuma.

A delegada destacou, ainda, que durante a realização dos procedimentos de identificação, foi constatado que mais da metade dos indivíduos que foram conduzidos tem passagem na polícia pelo cometimento de diversos crimes. Além disso, foram encontradas pequenas quantidades de material entorpecente e armas brancas em posse de alguns deles.

“Além de identificarmos alguns infratores, o objetivo da operação é, também, coibir ações criminosas nas vias públicas da zona supracitada, já que os principais alvos de delitos, principalmente os de roubos e furtos, são grupos que possuem maior grau de vulnerabilidade, como as mulheres e os idosos que andam pela área, por exemplo”, afirmou a titular do 22º DIP.

Procedimentos

Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio do 22° DIP, Breno, Daniel e Leandro serão conduzidos ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficarão à disposição da Justiça. Já Elessandra será levada para o Centro de Detenção Provisório Feminino (CDPF).

