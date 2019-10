Feira de odontologia oferece cursos de atualização gratuitos

Manaus - Frequentar eventos do segmento que se pretende atuar é um dos passos mais importantes da vida acadêmica. Pensando nisso, universitários e profissionais da Odontologia em Manaus vão ter a oportunidade de aprender e interagir com grandes profissionais da área nos dias 26, 27 e 28 de setembro, durante a realização da segunda edição da Expo Odonto Biodental 2019, de 9h às 18h, na Arena da Amazônia.

“É uma oportunidade de melhorar o conhecimento e o currículo, saindo à frente dos concorrentes no mercado de trabalho. Pesquisadores, professores, alunos e membros da sociedade em geral vão poder divulgar e compartilhar seus trabalhos mais recentes, além de terem um espaço aberto para sanarem possíveis dúvidas”, ressalta a coordenadora científica da Expo Odonto Biodental, a cirurgiã-dentista Raísa Castelo.

Raísa, que é formada pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Mestre e Doutoranda em Reabilitação Oral pela FORP-USP, afirma que a gestão do conhecimento é uma área que merece dedicação dos profissionais e estudantes da saúde. Segundo ela, a odontologia está sempre se modernizando e inserindo novas técnicas de trabalho, que devem ser de conhecimento de todos que atuam no segmento.

“A ampliação e qualidade de pesquisas na área da saúde ao longo das últimas décadas cresceram bastante e os profissionais do Amazonas não podem ficar de fora. A Expo Odonto Biodental tem esse objetivo, que é promover o amplo conhecimento dos instrumentos e novidades da odontologia”

Entre os palestrantes estão mais de 100 profissionais reconhecidos no Brasil e fora do País. Eles vão abordar temas como câncer de boca; clareamento endógeno; infecções odontogênicas; implantes; restauração de resina; lentes de contato; harmonização orofacial; entre outros.

“São cursos práticos que vão dar a oportunidade dos participantes manipularem instrumentos e aprenderem, na prática, algumas técnicas inovadoras. Também teremos stands de faculdades e outras unidades de ensino onde a pessoa poderá conhecer o corpo docente dessas instituições”, ressalta Raísa.

A coordenadora da Expo Odonto Biodental, Deize Fernandes, ressalta que oito dos camarotes da Arena da Amazônia foram selecionados para promover uma imersão no conhecimento. “Cada palestra terá duração de no mínimo 50 minutos, com entrada gratuita, onde os profissionais e alunos poderão interagir livremente, uma espécie de troca de aprendizado”.

Para cirurgiã-dentista Raísa Castelo, entre os assuntos mais importantes a serem abordados durante o evento em Manaus está a odontologia estética.

“Nos últimos anos a odontologia estética passou a ser bastante procurada e isso tem movido o mercado da odontologia de forma diferente. Então, pensando nisso, nós trouxemos cursos com técnicas exclusivas, como é o caso da resina composta, lente de contato e harmonização facial. Vale lembrar que é um evento com cursos que vão de 50 minutos até 4h. Isso para a Região Norte – que é isolada – é muito importante”, detalha.

Além da programação de palestras, a Expo Odonto Biodental 2019 terá mostras de equipamentos, área temática e espaço cultural com shows e exposições. Uma carreta odontológica fará o atendimento de 9h às 14h, durante todos os dias do evento

Mais de 15 mil pessoas devem participar do evento que está na sua segunda edição no Amazonas. Os participantes vão receber certificados de horas complementares.

“Para os alunos é muito importante ter o certificado. Quando você faz um curso e é certificado por isso, você passa a ter um resultado diferente para o mercado de trabalho. Isso mostra para a pessoa que está selecionando que o interessado ao cargo se dedicou a aprender novas técnicas”, diz Raísa Castelo. Os certificados vão se fornecidos pela Ceproeducar, que é vinculada à instituição FaSerra.