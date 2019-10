Seped disponibiliza serviços para a população até sexta-feira (27)

Manaus- A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) está participando de uma ação social promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), que acontece até esta sexta-feira (27), no estacionamento destinado aos diretores do parlamento, na sede da Assembleia.

A Seped está no local oferecendo os serviços de cadastramento para emissão dos cartões de passes interestaduais e intermunicipais; orientação para o Passa Fácil, da Prefeitura de Manaus; prescrição para solicitação de cadeira de rodas; orientação jurídica e dinâmica sensorial.

A facilidade ao acesso a estes atendimento foi um dos motivos que levou a artesã Francinete Izel, de 54 anos, ao stand da secretaria.

“O atendimento às pessoas com deficiência é uma esperança, um apoio que sempre precisamos. A chance de continuarmos na luta do dia-a-dia com um pouco menos de sofrimento”, disse a artesã, que se tornou usuária de cadeira de rodas após um acidente de carro.

A ação de cidadania na Assembleia reúne, além da Seped, outras secretarias do Estado e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) com o intuito de facilitar o acesso da população aos mais de 30 serviços públicos nos dois dias de evento. Além dos serviços de assistência social ao cidadão, no espaço há também atendimentos médico e odontológico, feira de artesanato e muita música.

*Com informações da assessoria