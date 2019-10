Setrab oferece atividades de artesanato e economia solidária em Manaus

A partir desta quinta-feira (26), a Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) marca presença em diversos eventos de órgãos parceiros, oferecendo serviços para o trabalho e emprego, além de exposição dos trabalhos de artesãos, economia solidária e empreendedorismo.

Nesta quinta (26), um grupo de oito artesãos cadastrados no Programa de Artesanato Amazonense da Secretaria de Estado do Trabalho (Setrab) participará com peças exuberantes de artesanatos da Amazônia na Feira Internacional de Gastronomia do Amazonas (Figa) 2019, que acontece até sábado (28).



Os trabalhadores fazem parte do grupo que atua no Shopping do Artesanato e da Economia Solidária, espaço que reúne os trabalhos de diversos artistas da área, e participam pela primeira vez dos três dias do evento promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas (Abrasel-AM).



Na sexta (27), a Setrab marca presença na ação especial “Afeam 20 anos” realizada pelo Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), com os serviços de emissão de primeira via de carteira de trabalho, cadastramento de vagas de emprego, seguro-desemprego, agendamento e emissão da carteira de artesão e, ainda, orientações para cadastramento de empreendimentos econômicos. Além disso, também fará parte da programação da feira regional organizada para o evento com 10 artesãos e representantes de empreendimentos econômicos.



Em parceria com a Afeam, no evento, a secretaria contará com a presença de sete microempreendedores que participam do Programa de Crédito Dirigido, acompanhados pela Setrab para o melhor desenvolvimento dos negócios e com acesso ao crédito com carência de 90 dias para início de pagamento e parcelado em 24 meses.

*Com informações da assessoria.