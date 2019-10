Fundação Doutor Thomas realiza programação alusiva ao Mês do Idoso

Em alusão ao Dia Mundial do Idoso, comemorado nesta terça-feira (1°), a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Doutor Thomas (FDT), realizará no período de 1º a 18/10, uma programação especial ao Mês do idoso, que contará com Jogos Adaptados (JIFTD), Mês do Idoso no Parque Municipal do Idoso (PMI) e Mostra de Atividades no Manaus Plaza Shopping, na zona Centro-Sul de Manaus.

A data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) tem como objetivo conscientizar e ampliar o conhecimento da sociedade sobre o envelhecimento, e faz parte de uma política de valorização intensificada na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, na promoção de qualidade de vida dos idosos de Manaus.



A programação inicia com as competições dos Jogos Adaptados (JIFTD), no período de 9 até 11/10, a partir de 9h30, na área de lazer da Fundação Doutor Thomas, no bairro Nossa Senhora das Graças.



“Quando soube que iam acontecer os Jogos Adaptados da fundação eu fiquei bem animada. Irei participar em três modalidades e estou pronta para chegar ganhando. Estou ansiosa pela programação do Mês do Idoso, agradeço ao prefeito Arthur, e a diretora-presidente da fundação, Martha Moutinho, pelos momentos de lazer e socialização oferecidos pela casa, principalmente pelo respeito e valorização diária que recebo”, disse Ruth Monteiro, residente da FDT há três anos.



As atividades serão coordenadas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre o Envelhecimento (Nepem), juntamente com o setor de Psicologia da FDT. As disputas serão feitas nas seguintes modalidades: argolas, bola ao cesto, chute ao gol, bola ao alvo, boliche, dominó, bocha e jogo da memória, com premiação no fim das competições.



“Os jogos têm como finalidade despertar nos idosos a vontade de praticar atividades que colaborem para sua saúde física e mental proporcionando o lazer e a interação, partindo do princípio de que, apesar de o envelhecimento ser natural, todos devem se sentir motivados a participar e se tornar menos propensos ao isolamento”, disse a gerente de Estudos e Pesquisa sobre o Envelhecimento, Maria da Luz.



Parque Municipal do Idoso

Os idosos poderão participar de aula de lian gong e yoga | Foto: Divulgação

Para celebrar a importância desta data, o Parque Municipal do Idoso também realizará uma programação no período de 1º a 7/10, a partir das 9h, nas dependências do parque, localizado na rua Rio Mar, bairro Nossa Senhora das Graças. A programação contará com uma homenagem alusiva ao dia do idoso, 6° Geronto competição, seresta prosa e poesia, além da tradicional “Tarde Dançante”, palestra alusiva ao Dia do Idoso e uma missa conduzida pelo padre José Cheregatto, com a participação especial do cantor Célio Costa.



Mostra de atividades



Como parte da programação, a Fundação Doutor Thomas, em parceria com a administração do Manaus Plaza Shopping, realizará no período de 15 a 18/10, a partir das 9h, uma mostra das atividades da instituição no subsolo do centro de compras.



A exposição será aberta ao público, portanto, quem comparecer ao local poderá conhecer os trabalhos realizados pelos três programas da instituição, além das apresentações artísticas com Coral Vozes de Ouro, grupo da Seresta Prosa e Poesia, DJ Ery Castro, apresentação de dança, aula elaborada, aula de lian gong e yoga.



“Esta é uma das diversas formas de valorização que a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Doutor Thomas, intensifica, diariamente, em busca do bem-estar dos idosos de Manaus. Nosso objetivo é que por meio desse evento possamos ampliar a importância de promover e divulgar as políticas públicas voltadas para a terceira idade e orientar a sociedade sobre a importância do respeito e valorização dos idosos”, destacou a diretora-presidente da FDT, Martha Moutinho Cruz, sobre a programação do Mês do Idoso.



Programação

Coral Vozes de Ouro da Fundação Doutor Thomas (FDT) | Foto: Divulgação





Jogos Adaptados



9/10 às 9h30 – Cerimônia de Abertura



10/10 de 9h30 às 11h e de 15h30 às 17h – jogos de argola, bola ao cesto, chute ao gol, bola ao alvo, boliche, dominó, bocha e jogo da memória.

11/10 de 9h30 às 11h– Encerramento

Parque Municipal do Idoso



1º/10 às 9h30 – Homenagem Alusiva ao Dia do Idoso (hall da lanchonete do PMI)



2/10 às 9h – 6° Geronto Competição (hall da lanchonete do PMI)

3/10 de 9h às 11h30 – Seresta Prosa e Poesia (hall da lanchonete do PMI)

4/10 de 15h às 19h – Tradicional Tarde Dançante especial Dia do Idoso (ginásio do PMI)

4/10 de 14h às 17h - Palestra alusiva do Dia do Idoso (auditório do PMI)

7/10 às 9h – Missa Celebração Mês do Idoso (PMI)

Manaus Plaza Shopping



15/10 de 16h às 18h - DJ Ery Castro e apresentação do Coral Vozes de Ouro



16/10 de 16h às 18h - Apresentação de dança e aula elaborada

17/10 de 15h às 18h - Apresentação da Seresta Prosa e Poesia

18/10 de 16h às 18h - Aula de lian gong e yoga

*Com informações da assessoria.