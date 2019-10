Galeria Popular recebe ações de saúde para frequentadores em Manaus

Manaus - Como parte das ações de promoção em saúde e de estímulo aos centros de compras populares geridos pela Prefeitura de Manaus, frequentadores e microempresários da galeria Espírito Santo, localizada na rua 24 de Maio com Joaquim Sarmento, no Centro Histórico de Manaus, receberam nesta quinta-feira (26), mais uma edição do projeto “Saúde nas Galerias”.

A atividade itinerante da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) aconteceu simultaneamente no Shopping Phelippe Daou, a maior das estruturas do projeto “Viva Centro Galerias Populares”, localizado na avenida Camapuã, zona Leste.



“Esse é um projeto de atrativo popular, além de garantir o bem-estar do empreendedor, do cliente e dos trabalhadores do Centro. Já virou referência para o público que vem fazer suas compras ou até mesmo almoçar, que garante uma consulta rápida”, destacou o coordenador institucional da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comercio Informal (Semacc), José Assis.



Foram oferecidos serviços de consulta médica com clínico geral, dispensação de medicamento, vacinação, distribuição de preservativos, oferta de testagem rápida (HIV, Sífilis, Hepatites B e C), aferição de pressão arterial, orientações nutricionais, educação em saúde bucal e combate ao fumo.



“Foi uma boa a iniciativa da prefeitura de trazer essa ação para a galeria. Nós, os lojistas, e a população em geral estamos aproveitando, facilita nossa rotina que muitas vezes é corrida”, disse a permissionário da galeria Espírito Santo, Andreza Regis Rodrigues, 36, que aproveitou o projeto para avaliar a saúde.



Nesta sexta-feira, 27/9, o projeto vai atender os frequentadores da galeria dos Remédios, localizada na rua Miranda Leão, de 8h às 12h.

*Com informações da assessoria.