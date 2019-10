Parada do Orgulho LGBTI+ celebra diversidade neste domingo em Manaus

O evento, que tem entrada gratuita, conta com o apoio da Prefeitura de Manaus. | Foto: Ingrid Anne / Arquivo Manauscult

Manaus - Com o tema “19 anos de orgulho, nos 350 anos de Manaus”, a 19ª Parada do Orgulho LGBTI+ acontecerá neste domingo, 29, mais uma vez no Centro de Convenções – Sambódromo, na avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro, zona Oeste. O evento, que tem entrada gratuita, conta com o apoio da Prefeitura de Manaus.

“É um ato de celebração, mas também de manifestação e reivindicação dos direitos humanos. Esse evento, que ocorre em todo país, é o momento em que mais ganhamos visibilidade e, com isso, já conquistamos muitas causas, como, por exemplo, a retificação do nome social e gênero no registro civil de pessoas trans, a criminalização da homofobia e o casamento gay”, destacou a presidente e organizadora do evento, Bruna La Close.

“A escolha do tema se deu porque, além de comemorar os 19 anos de Orgulho LGBTI+, também comemoramos o orgulho de ser Manaus, nossa terra acolhedora que completará 350 anos”, completou.

Programação

A programação contará com muita música comandada pelos tradicionais trios elétricos, tenda eletrônica e o palco principal. Além disso, o evento terá shows de drag queens, desfiles de personalidades LGBTI+ e a exibição da famosa bandeira de arco-íris, símbolo do movimento, com 50 metros de extensão.

De acordo com a organização, quem participar do evento também pode levar suas próprias faixas, banners, cartazes e palavras de ordem, para celebrar e reivindicar o amor, a diversidade e, principalmente, o respeito. A concentração no local será a partir das 16h.

Palcos, shows e desfiles

O Trio Oficial Bruna La Close dará a largada no circuito de trios elétricos às 18h30, com a presença do DJ Gabriel Medeiros, além de outros artistas locais, ícones LGBTI+ e demais convidados. Enquanto isso, no Trio da Diversidade, o público poderá prestigiar a cantora Vanessa Auzier e Banda, comandando ritmos como axé, swingueira, eletrofunk, brasilidades e muito mais.

Já o palco principal será formado por nomes como os DJs May Seven, NandesToy, Yaago Gloss, Thayza Rodrigues, M"Caio, Henroliver e Naomy Lopes. O grupo de dança Explosão do Calypso e San Salis, cover da cantora Pabllo Vittar, também integram a programação, entre outras atrações.

