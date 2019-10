UEA debate acessibilidade nos espaços de lazer e cultura em Manaus

Manaus- Com o tema “Percepção da Acessibilidade nos Espaços de Lazer e Cultura em Manaus”, o Observatório de Turismo da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) reunirá especialistas para abordar as barreiras que limitam o uso da pessoa com deficiência aos espaços. O evento será realizado na próxima quinta-feira (2), das 9 às 12h, no Auditório da Ciência, localizado no Bosque da Ciência na Av. Bem Te Vi, Petrópolis.



A proposta é encerrar o evento com encaminhamento para continuidade das ações, conforme explica a coordenadora do Grupo de Pesquisa Acessibilidade do Observatório do Curso de Turismo, Selma Batista. “O diferencial deste evento está na parceria com a indicação dos palestrantes que são pessoas com deficiência. Eles irão abordar suas experiências, iniciativas e militância e permitirão ao público presente compreender sobre as barreiras arquitetônicas, atitudinais e comunicacionais que o poder público e iniciativa privada precisam romper”, enfatizou.

Selma destaca ainda que para o grupo de pesquisa este evento é um momento para integrar os diferentes atores, conectar as iniciativas e colaborar. Por este motivo, o encerramento do evento será com o professor Manuel Cardoso da Map Innovation, idealizador do Projeto Giulia Mãos Que Falam, para pessoa surda.

A programação inclui palestras, rodas de conversa e apresentação do Coral em Libras. Todo o evento será acessível com intérpretes de Libras. O evento conta com o apoio da Assessoria de Inclusão da Pessoa com Deficiência Secretaria de Cultura do Estado, de Guias Turísticos, do Núcleo de Tecnologia Assistiva do Instituto Federal do Amazonas (Apoema), da Associação dos Surdos de Manaus (ASMAN), da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa Com Deficiência (Seped) e da MAP Innovation.

Como participar?

As inscrições são gratuitas. Para realizar, basta acessar o formulário no link abaixo: