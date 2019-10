Forte chuva deixa áreas alagadas, causa prejuízo em bairros de Manaus

Manaus - A forte chuva que caiu na noite desta sexta-feira (27) em Manaus, causou alagamentos, prejuízos e diversas ocorrências foram registras em bairros das zonas Leste e Norte.

Até o momento, há informações do desabamento do telhado de um posto de gasolina no bairro Cidade Nova, alagamentos nos bairros São José, Chapada e Colônia Terra Nova e deixou o trânsito lento diversos pontos da capital.

As equipes da Defesa Civil do Manaus e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) estão em deslocamento para atender as ocorrências.

Mais informações em instantes