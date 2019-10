Faculdade Senac AM oferta serviços gratuitos neste sábado

A programação acontecerá messe sábado | Foto: Divulgação

Manaus - Diversos serviços gratuitos à população neste sábado (28) pela Faculdade de Tecnologia do Senac Amazonas (Fatese AM). A programação encerra a Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular 2019 e ocorrerá, no período da manhã, na unidade do Centro, na Rua 10 de Julho, n. 11, no Centro.

Serão ofertados serviços de beleza como Quick massagem, higienização facial, design de sobrancelhas para empreender, colocação de cílios inteiros. Além disso o grupo da biblioteca terá atividades de contos de história, oficina de balão, pintura em papel A4 e esculturas de massa de modelar.

Na área da gastronomia serão ministradas oficinas de mini pizzas doces para eventos e trufas gourmet. Também compõem a programação as palestras sobre importância do uso do protetor solar, elaboração de currículo e entrevistas de emprego e marketing pessoal.

Segundo o coordenador de curso do Fatese, Dimas Gonçalves, a proposta da campanha contribui com o crescimento profissional e social dos alunos da instituição.

“O projeto visa desenvolver e aprimorar na prática o conhecimento de áreas correlatas dos alunos de estética e gastronomia, introduzindo os mesmos a campo para atender as necessidades da comunidade, introduzindo informações quanto ao âmbito da saúde, alimentação e importância dos cuidados básicos a saúde humana”, destaca.

Campanha Nacional

A Campanha da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular é uma grande mostra de ações promovidas ao longo do ano pela IES socialmente responsáveis. Em um mesmo período, instituições de todo o país se unem para apresentar seus projetos e promover eventos para a comunidade, oferecendo atividades culturais, esportivas e muitos atendimentos, tudo gratuitamente.

*Com informações da assessoria