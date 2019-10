Vídeo: chuva pesada faz estragos e vitimas em Manaus

Manaus foi atingida pela forte chuva, que causou muitos transtornos | Foto: Jhon Lobato





Manaus - A chuva torrencial que atingiu a capital amazonense na noite da última sexta-feira (27) causou inúmeros transtornos na cidade, com até mesmo mortes sendo relatadas em decorrência do temporal, além de danos materiais.

De acordo com o relatório divulgados pelo Corpo de Bombeiros do Amazonas, foram 20 chamados para ocorrências de alagação. No entanto, a maioria dos chamados não tinham vítimas, apenas os danos materiais. Portanto, foram repassadas à defesa civil.

Os Bombeiros deslocaram equipes para o bairro Terra Nova 2, onde oito pessoas estariam ilhadas, deslocou também para o bairro Flores, por trás da Santo Remédio da Torquato Tapajós, onde um homem estaria preso em seu veículo, se locomoveu ao bairro Jorge Teixeira, onde uma família estaria ilhada. Ao chegar nos locais das ocorrências, todas elas já haviam sido resolvidas com apoio de populares.



Por conta das fortes chuvas que atingiram a capital, das 19h30 até por volta das 23h40, todas as equipes do CBMAM permaneceram em total prontidão para atender as ocorrências relacionadas com a forte chuva da noite de ontem.

Mortes

Segundo a Polícia Civil, Everaldo da Silva Lima, de 45 anos, morreu após ser arrastado pela correnteza formada pela forte chuva e posteriormente caído em uma rede de esgoto onde se afogou, na rua Berimbau Baiano, bairro Zumbi dos Palmares, zona Leste da capital

A estrutura de um posto de combustíveis localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte, desabou durante o temporal, mas não houve feridos. Um teto da faculdade Fametro, localizada na zona centro-sul, caiu sem atingir ninguém

No bairro de Petrópolis, um homem teria caído no igarapé próximo à Avenida Silves, por volta das 20h. A equipe do Posto Central deu a primeira resposta iniciando as buscas a partir do ponto que testemunhas indicaram onde a vítima teria caído.

Os bombeiros informaram que a correnteza estava muito muito forte, podendo a vítima ter sido arrastada ao longo do igarapé. As buscas seguiram pela madrugada e compreenderam a distância da Av Silves até o Igarapé do 40 na Av Manaus 2000. Na atualização sobre a ocorrência, o corpo da vítima foi encontrado na manhã deste sábado, na orla do Amarelinho, no bairro Educandos. A equipe do Pelotão Fluvial já realizou a remoção para entrega ao IML

Trotes

Mesmo com a grande demanda de ocorrências, o CBMAM ainda registrou um trote durante a madrugada do dia 27 para 28 de setembro de 2019.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, o índice pluviométrico em Manaus foi de 74,2 mm por volta das 22h30. Na zona Leste, região mais atingida pela chuva, o índice foi de 131 mm.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo