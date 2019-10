Mais de três mil atendimentos são realizados aos moradores de Manaus

Manaus - O programa itinerante Prefeitura + Presente esteve em mais uma comunidade da zona Sul de Manaus na manhã deste sábado (28). Desta vez, a ação foi realizada na escola municipal Thomas Meirelles, localizada na rua Gaivota, bairro Petrópolis. Ao todo, mais de 3,1 mil atendimentos foram ofertados aos moradores.

Em sua 17ª edição, a ação coordenada pela Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria (Semdec) contou com a participação de mais de 20 órgãos das esferas municipal, estadual e federal.

“Nós estamos aqui desde cedo e é notória a satisfação do público que compareceu em massa. Isso demonstra que o programa criado na atual gestão pelo próprio prefeito Arthur Virgílio Neto resulta de forma positiva na vida dos cidadãos. Então, com o apoio de todas as secretarias municipais, parceiros e muitos voluntários conseguimos levar diversos atendimentos básicos para perto das comunidades”, destacou o secretário-interino da Semdec, Rodrigo Guedes.

A iniciativa da ação é facilitar, simplificar e aproximar a Prefeitura de Manaus dos cidadãos. Durante a ação, são oferecidos serviços de saúde e cidadania como agendamento para emissão de documentos, consultas médicas, vacinação, testes rápidos, corte de cabelo e embelezamento, distribuição de preservativos, kits de higiene bucal e mudas, além de acesso a serviços vinculados a programas federais e as concessionárias de água e energia.

Morador antigo do bairro, Washington Nascimento, de 51 anos, esteve prestigiando o evento e aproveitou para fazer um atendimento oftalmológico. “Eu vim em busca de uma consulta para vista e consegui. Eu estou achando o atendimento ótimo e espero que haja este tipo de ação mais vezes aqui na comunidade, pois ajuda muitas famílias que realmente necessitam”, disse o vigilante.

Prefeitura + Presente

Considerado um dos maiores programas de alcance social do município, o Prefeitura + Presente já contabiliza quase 70 edições, com média de aproximadamente 3 mil atendimentos por comunidade. A ação é realizada duas vezes ao mês, com a próxima edição prevista para o dia 12 de outubro.

