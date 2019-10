'A Reserva Adolpho Ducke é intocável', diz Arthur Neto

Manaus - Após denúncias de invasão às terras da Reserva Florestal Adolpho Ducke, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, visitou neste sábado (28), a comunidade Monte Horebe, localizada nas proximidades da reserva, na zona Norte, para conversar com os moradores e conscientizá-los quanto aos riscos ao meio ambiente, caso continue ocorrendo desmatamento e queimadas no local.

Em reunião com a comunidade, o prefeito ouviu as demandas e pediu a todos que tenham a consciência de parar de desmatar uma Área de Preservação Ambiental (APA).

“Pedi que todos olhassem para a Reserva Adolpho Ducke como se fosse a imagem de Cristo. Ninguém toca na imagem de Cristo. E aquela área é intocável!", alertou Arthur Neto. "É algo que pode gerar conflitos nacional e internacional. Todos se comprometeram a não tocar, assim como não deixar que ninguém toque. Foi uma conversa bastante sincera com aquelas pessoas que estão cansadas de ouvir mentiras”, destacou o prefeito de Manaus.

Ao ouvir os pedidos dos moradores, o prefeito garantiu que a atenção em saúde do município será voltada a quem precise de cuidados básicos, mas que é necessário verificar, junto aos governos do Estado e federal, a quem pertence a área, para que outras medidas sejam tomadas. Logo que saiu da comunidade, o prefeito entrou em contato com o governador Wilson Lima para falar sobre o assunto.



“É uma área que está muito perto da Reserva Adolpho Ducke e acredito que seja do governo federal, vamos verificar. O que podemos fazer agora é levar atendimento básico de saúde, pois constatamos poucas pessoas vacinadas e elas precisam de vacina urgente, precisam de cuidados básicos. Eu tenho solidariedade por pessoas que precisam, porque todos são cidadãos e eu quero tratar bem todos que estão sob o meu governo”, afirmou Arthur Neto, reforçando que o diálogo é o melhor caminho para se resolver os problemas da sociedade.

Após mais de duas horas de conversa sobre meio ambiente, transporte, infraestrutura e ordenamento urbano, dezenas de moradores, que foram surpreendidos com a visita do prefeito, se comprometeram a parar de adentrar a área de preservação e evitar danos maiores à sociedade.

“Foi uma visita inesperada que realmente surpreendeu todos os moradores. O prefeito Arthur sempre foi um homem sincero, correto e honesto e ele nos disse que vai averiguar de quem verdadeiramente é essa terra, para podermos continuar nossos trabalhos. Foi muito boa a visita dele”, contou o morador Mário Dinari.

“A gente agradece muito a vinda do prefeito para esclarecer que, por mais que ele não apoie ações de queimada e desmatamento, ele veio nos ouvir e buscar nos ajudar. Nós não queremos prejudicar o meio ambiente, queremos viver tranquilos”, finalizou a moradora Patrícia da Silva.

*Com informações da assessoria