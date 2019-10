Internos participam da 2ª fase Olimpíada de Matemática em Manaus

Internos do Centro Socioeducativo Dagmar Feitosa participaram, nesse sábado (28), das provas da 2ª fase da Olimpíada de Matemática das Escolas Publicas (OBMEP). Pelo menos dez alunos prestaram o exame no centro socioeducativo, que é administrado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejusc).

Os jovens selecionados irão competir com outros alunos do Amazonas pelas medalhas de ouro, prata e bronze, além de certificados de menção honrosa, que serão entregues a estudantes de todo o país.

“Os alunos do Dagmar estudam pela Escola Josefina de Melo. A diferença é que estão privados de liberdade, mas todos os direitos deles são garantidos. Têm aulas normalmente, desde a primeira etapa, pois recebemos adolescentes que não sabem ler nem escrever, até o Ensino Médio e a preparação para o Enem”, explica a assistente social do centro socioeducativo, Alice dos Santos.

Os internos do Dagmar Feitoza e de outros centros socioeducativos do Amazonas participam da competição todos os anos. Eles são selecionados pelo desempenho escolar.

“O objetivo dessa prova é estimular e promover os estudos deles, despertar nos estudantes a vontade de participar, gerando mais incentivo à educação e que, futuramente, essa oportunidade possa fazer diferença na vida deles”, sintetiza a titular da Sejusc, Caroline Braz.

A competição terá o resultado divulgado em dezembro deste ano. O objetivo principal é estimular o estudo da Matemática por meio da resolução de problemas que despertem o interesse e a curiosidade de professores e estudantes.

