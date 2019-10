Prefeitura dá início à ação de regularização fundiária na zona Norte

Desta vez, serão contemplados os moradores do bairro Cidade de Deus e da comunidade Alfredo Nascimento, na zona Norte da capital. | Foto: Ione Moreno

Com a expectativa de beneficiar 20 mil famílias, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, dá início nesta segunda-feira (30) mais uma ação de regularização fundiária. Desta vez, serão contemplados os moradores do bairro Cidade de Deus e da comunidade Alfredo Nascimento, na zona Norte da capital.

O lançamento está marcado para às 10h, na escola municipal Áurio Nonato, localizada na avenida Marcos Cavalcante, comunidade Alfredo Nascimento.

Os trabalhos de cadastro, análise e entrega de títulos definitivos dos imóveis serão coordenados pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), por meio da Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf), em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM).

*Com informações da assessoria