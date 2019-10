Avião cai após pane seca no Amazonas

Avião caiu após pane seca | Foto: Divulgação

Na manhã deste domingo (29), um avião de pequeno porte caiu em uma propriedade particular no município de Apuí, distante 1096 metros da capital amazonense, enquanto tentava realizar um pouso forçado, com a Polícia Militar sendo acionada para atender a ocorrência.

A polícia foi ao local após a denúncia, onde localizaram o hidroavião, em uma região a 3 quilômetros do aeroporto da cidade. O avião tinha a matricula Papa Romeu PRZJO, tendo como motivo da queda uma pane seca.

No local, foi descoberto que o avião vinha de Santarém (PA) e no momento que o avião foi encontrado, apenas o piloto norte-americano Mattew Urbam Eteivgen, que se apresentou como missionário da igreja Sal e Luz. De acordo com as informações, o mesmo se encontra fora de perigo.