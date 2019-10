Prefeitura leva noções de empreendedorismo para aposentados

Manaus- Um dos motes da administração do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto , o incentivo ao empreendedorismo, agora chega aos aposentados e pensionistas do município. Nesta terça-feira, (1º) de outubro, a Prefeitura de Manaus iniciou o curso de empreendedorismo voltado aos segurados da Manaus Previdência.

Para Neide Soares, de 74 anos, o curso de empreendedorismo vai ajudar a melhorar suas vendas de artesanatos, atividade que pratica na própria sede da Manaus Previdência. “Como produzo várias coisas, quero aprender os mecanismos do empreendedorismo aumentar minhas vendas”, relatou.

Realizado em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi/Semad), o curso acontece toda terça e quinta-feira, das 9h às 11h, na sede da Previdência municipal, que fica na avenida Constantino Nery, Chapada, zona Centro-Sul.

Com a turma de 20 alunos e totalizando nove encontros, o empreendedorismo é o penúltimo curso a ser oferecido neste segundo semestre. “Algumas das alunas também são de outros cursos, como o de artesanato”, explicou a chefe do Setor de Psicossocial da Manaus Previdência, Darla Gondim. “São mulheres de visão, buscando conhecimento técnico para engrenarem nos seus negócios. Então, esperamos que associem o talento com as informações, que é a parte empreendedora”, completou.

Presente na abertura do curso, a diretora do Departamento de Educação e Aperfeiçoamento (Deap) da Espi/Semad, Jeânia Bezerra, enfatizou a importância do conhecimento técnico que um servidor aposentado precisa obter a fim de iniciar com mais segurança um negócio próprio. “É importante ter essa diretriz que aponta os caminhos ao empreendedorismo, que engloba, também, a administração de um negócio”, pontuou.

As aulas ficarão a cargo da professora Caroline Calderaro. O conteúdo programático é composto de três módulos, que abordam desde o conceito de empreendedorismo até o que é possível empreender.

Técnicas de Coaching

Para fechar a grade de cursos de 2019, a Manaus Previdência vai oferecer o curso Técnicas de Coaching, previsto para o dia (7), em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

*Com informações da assessoria