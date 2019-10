TCE-AM concede o Colar do Mérito de Contas para 22 personalidades

Manaus- A mais alta condecoração do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), a Medalha Colar Mérito de Contas, será entregue para 22 personalidades que se destacaram ou se destacam por serviços relevantes prestados à sociedade amazonense.

A escolha dos homenageados foi aprovada em reunião administrativa dos setes conselheiros, que compõem o colegiado.

A solenidade, que contará com a presença de diversas autoridades, será realizada no dia (11) de outubro, às 10h, no auditório da Corte de Contas. O reconhecimento faz parte das comemorações pelo aniversário de 69 anos do TCE-AM.

“O Tribunal concede o Colar do Mérito de Contas procurando sempre reconhecer a competência daqueles que prestaram serviços ao Estado. É com grande satisfação que realizamos essa homenagem a estas personalidades que tanto fizeram e fazem pela sociedade amazonense”, disse a conselheira-presidente do TCE, Yara Lins dos Santos.

Instituída por meio da resolução nº 01, de 07 de abril de 2005, a Medalha Colar do Mérito de Contas é conferida aos cidadãos que, por suas realizações e seus méritos, tenham se tornado merecedores do especial reconhecimento do TCE-AM.

Neste ano, serão homenageadas 18 autoridades ligadas a diversas áreas e quatro in memoriam, cujas condecorações serão recebidas pelos familiares.

Veja a lista dos condecorados:



Aguinelo Balbi- Promotor

Alcides de Freitas (In Memorian)-Auditor TCE-AM

Alfredo Alexandre Menezes Júnior- Superintendente da Suframa

Carla Maria dos Santos Reis- Desembargadora TJ-AM

Carlos dos Santos Braga- Empresário

Cleinaldo de Almeida Costa- Reitor da UEA



Dalila Martins Da Silveira- Auditora aposentada TCE/AM

Edmir Netto de Araújo- Professor

Estêvão Mallet- Advogado

Etivaldo Paes Barreto- Auditor Aposentado TCE-AM

Félix Valois- Advogado

Ivan Lelis Bonilha- Conselheiro do TCE-PR

Josué Cláudio de Souza Neto- Presidente ALEAM

Manoel do Carmo Chaves Neto- Ex-deputado

Miguel Barrella- Procurador TCE/AM

Mustafa Milton Amed- Médico

Nazareth Ferreira Serpa- Auditora TCE-AM

Nélia Caminha Jorge- Desembargadora TJ-AM

Pedro de Souza Lobo- Auditor TCE-AM

Sylvio Mário Puga Ferreira- Reitor Ufam

Xavier Autran Franco de Sá Filho- Procurador de Contas aposentado TCE-AM

Yedo Simões de Oliveira- Presidente TJ-AM

*Com informações da assessoria