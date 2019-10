Prodam realiza ações de conscientização junto aos colaboradores

Manaus- A empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam) começou nesta terça-feira (1º,) a campanha de conscientização Outubro Rosa. A iniciativa tem o objetivo de sensibilizar os empregados e seus familiares sobre a prevenção por meio do diagnóstico precoce da doença, pois é quando se tem mais chances de cura.

Entre as ações, previstas para acontecer durante todo o mês de outubro, estão a exibição de vídeos informativos sobre o câncer de mama, palestras educativas e ações de apoio a quem está acometido pela doença.

Para o diretor administrativo-financeiro da Prodam, Nilmar de Oliveira, as organizações têm um papel tão importante quanto os setores de saúde nessa luta, pois realizando campanhas no ambiente de trabalho, a lembrança da prevenção estará na rotina das pessoas, já que passamos a maior parte do tempo nas organizações. “Na Prodam, 25% do corpo funcional é composto por mulheres. É importante conscientizar esse público sobre a prevenção, mas também queremos que os nossos empregados se sensibilizem com o tema e levem a discussão para casa, para suas esposas e filhas”.

#juntosnestaluta

Um dos destaques da campanha é o mural de recado #juntosnestaluta. “Reunimos depoimentos inspiradores de mulheres que venceram o câncer e seguem suas vidas gratas pela cura. E também disponibilizamos um espaço para que os empregados deixem mensagens de apoio e incentivo para quem está enfrentando a doença”, afirma o diretor. No encerramento da campanha, as mensagens serão entregues às mulheres que estão em tratamento.

Ainda como parte da campanha Outubro Rosa, será realizada no dia (23) de outubro a palestra “Os impactos psicológicos do câncer”, com a psicóloga Magali Oliveira. “Nosso objetivo é abordar questões importantes não apenas para quem está enfrentando a doença, mas também para aqueles que são cuidadores ou colegas de trabalho”, explica Nilmar.

Sobre a Prodam

A Processamento de Dados do Amazonas S.A. (Prodam) é uma sociedade de economia mista, cujo maior acionista é o Governo do Amazonas. Seus técnicos desenvolvem soluções que impactam o dia a dia do amazonense, como os sistemas de educação pública e de trânsito. Além disso, a Prodam desenvolve soluções que melhoram a gestão governamental, como os sistemas de patrimônio, almoxarifado e protocolo eletrônico.

*Com informações da assessoria