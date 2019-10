Teatro Amazonas é iluminado em alusão ao Outubro Rosa

Manaus - A iluminação do Teatro Amazonas marcou o lançamento da 10ª edição do Movimento Mundial Outubro Rosa no Amazonas, nesta terça-feira (1°), no Largo de São Sebastião. A campanha deste ano reforça a importância do tratamento personalizado a cada mulher.

Segundo projeção do Instituto Nacional do Câncer (Inca), cerca de 420 novos casos de câncer de mama devem ser registrados no Amazonas anualmente. Os últimos dados de novos casos da iluminadoença na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) apontam 313 registros em 2017 e 308 em 2016.

O Movimento Mundial Outubro Rosa é promovido pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama) há 11 anos no Brasil e ocorre há 10 anos no Amazonas, sendo coordenado regionalmente pela Rede Feminina de Combate ao Câncer no Amazonas (RFCC-AM) e pelo Centro de Integração Amigas da Mama (Ciam). A FCecon é responsável por coordenar as ações nos municípios do interior.

Na programação serão intensificadas as mamografias nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além da realização de palestras em empresas do Distrito Industrial, hospitais, igrejas e escolas da capital e do interior.

Me trate direito - As ações de conscientização de 2019 abordam a importância do tratamento individualizado e personalizado, com respeito aos direitos e à identidade de cada mulher com câncer de mama. O tema é “Me trate direito, para cada paciente um tratamento” e a hashtag #MetrateDireito foi criada para difundir a ideia da campanha.

“Cada mulher é uma mulher diferente, assim como o câncer. Temos que olhar aquela pessoa como única”, disse a coordenadora estadual de Atenção Oncológica, enfermeira Marília Muniz, durante a abertura do Outubro Rosa.

Detecção - A detecção precoce dos cânceres de mama é uma das principais formas de combate à doença, defende o diretor da FCecon, mastologista Gerson Mourão. “Se conseguirmos pegar essas mulheres com mamografia e autoexame, tirando do estadiamento 3 e jogando pro 1, vamos ter um grande resultado”, disse Mourão ao destacar que os custos com tratamento tendem a cair se houver diagnóstico precoce.

Para fazer a detecção precoce do câncer de mama, que é o mais comum no Brasil e o terceiro mais incidente no Amazonas, a mamografia, a partir dos 40 anos, é o método indicado. O exame nesta faixa etária reduz em até 40% as mortes por esse tipo de neoplasia. O exame deve ser feito anualmente.

Já as pessoas com histórico de câncer na família devem iniciar o rastreio a partir dos 35 anos.

Ampliação - Durante a abertura do Outubro Rosa, o secretário de Estado de Saúde (Susam), Rodrigo Tobias, anunciou que houve redução entre o tempo de marcação e realização dos exames de imagem de mama na rede pública estadual.

Segundo Tobias, a marcação no sistema está imediata. “No prazo de 3 a no máximo 7 dias, toda mulher que procurar a nossa rede vai conseguir agendar seus exames”, informou.

Cuidados

Além do autoexame, indicado para mulheres de todas as idades, exercício físico e uma boa alimentação também ajudam na prevenção do câncer de mama, já que obesidade, consumo excessivo de álcool, tabagismo, sedentarismo e estresse são fatores de risco da doença.

*Com informações da assessorias