'Justiça Itinerante' divulga locais de atendimentos de outubro

Manaus- O ônibus do programa "Justiça Itinerante", do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), inicia na segunda-feira (7), um novo período de atendimento à população, dessa vez posicionado no estacionamento da Universidade Luterana de Manaus (Ulbra), localizado na avenida Solimões, bairro Japiim, zona Sul de Manaus.



A unidade móvel permanecerá no local até o dia (18) de outubro e o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

A partir do dia (21) de outubro, os atendimentos passarão a ser feitos na Comunidade do Ramal do Pau Rosa, localizado no km 21 da BR-174 (Manaus/Boa Vista), onde o ônibus permanecerá até o dia 1.º de novembro. Nos dias 24, 25 e 28 de outubro, no entanto, não haverá atendimento, em virtude do feriado alusivo ao Aniversário de Manaus e do ponto facultativo no dia subsequente, além do ponto facultativo referente ao Dia do Servidor Público.

Por meio do "Justiça Itinerante" a população tem acesso a serviços de ajuizamento de ações de cobrança de dívidas; danos materiais e morais; direito do consumidor; pensão alimentícia; guarda de filhos; divórcio; dissolução de união estável e encaminhamento para a obtenção de 2.ª via de Registro Civil.

