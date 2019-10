Após chuva, duas casas de madeira desabaram em Manaus

O desabamento trouxe riscos de danos para uma residência de alvenaria nas proximidades | Foto: Izaías Godinho

Manaus - Duas casas de madeira desabaram, por volta das 5h desta quinta-feira (3) na avenida Ipixuna, bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) as residências estavam abandonadas e não houve vítimas.

O CBMAM acrescentou, no registro da ocorrência, que o desabamento trouxe riscos de danos para uma residência de alvenaria nas proximidades.

Segundo um morador, que preferiu não se identificar, uma das casas era ocupada por uma mulher com cerca de 60 anos de idade. O homem acrescentou que a mulher havia se mudado do local por conta dos riscos de desabamento da casa.

A reportagem esteve no local e conversou com o técnico da Defesa Civil Municipal, Walckmar Barbosa. Ele afirmou que a proprietária da casa, identificada como Raimunda, é beneficiada com o aluguel social e os residentes ao redor da casa desabada estão fora de risco.

"Foi identificado que a primeira casa, que desabou parcialmente, estava abandonada. O morador da casa de alvenaria não corre riscos porque após o desabamento parcial, parte da casa se escorou em outra residência de madeira", frisou o técnico.



