Vídeo: motoboy morre após colisão com carro no Parque 10

A vítima morreu no local | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O motoboy Geandro Silva,19, morreu após ser atropelado na última terça-feira (1) na rua José Bonaparte, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus, após um carro do modelo pick-up ultrapassar a via preferencial em alta velocidade.

Nas imagens da câmera de segurança próximo ao acidente é possível ver a violência da batida e também a força do impacto devido aos graves ferimentos na cabeça de Geandro.

A motorista Renata Sampaio da Silva, 30, chegou a prestar socorro, mas o motociclista não resistiu e morreu no local. Ela será novamente ouvida na Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito.

A mulher estava conduzindo um veículo alugado, a empresa emitiu nota em esclarecimento da prestação de socorro e assistência à família da vítima.

Nota na íntegra:

A empresa Pontual Serviços e Locação vem a público lamentar profundamente o acidente ocorrido no cruzamento entre a rua A com a rua José Bonaparte no bairro Parque Dez, na tarde dessa terça-feira (1), no qual envolveu a condutora (funcionária da empresa Pontual) e um motoboy que veio a óbito.

A empresa Pontual Serviços e Locação informa, ainda, que a funcionária envolvida no acidente estava conduzindo UM VEÍCULO ALUGADO e sem NENHUM VÍNCULO com a empresa Pontual Serviços.

No momento do acidente, a empresa Pontual Serviços e Locação prestou toda a assistência necessária à família da vítima, inclusive custeando todas as despesas com a Funerária São Francisco.

Está circulando nas redes sociais que a condutora do veículo fugiu do local, mas a funcionária não fugiu e foi socorrida pelo Samu ainda no local do acidente.

A Pontual Serviços e Locação reitera seu compromisso com a sociedade Amazonense e se coloca à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento.

Protestos

Na manhã desta terça-feira (2), um grupo de motoboys realizou uma carreata no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital em protesto pela morte do jovem.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira