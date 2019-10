Operação H2O fiscaliza garrafões de água mineral em Manaus

A operação H2O verifica se o que está na embalagem, corresponde ao líquido, ao peso, ao volume real | Foto: Cláudio Heitor/Secom

Manaus - Quatro marcas de garrafões de água mineral de 20 litros foram analisadas nesta quinta-feira (03), no laboratório de pré-medidos do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM), para verificar se a quantidade de água informada nas embalagens comercializados na capital corresponde ao peso real.

O diretor-presidente do Ipem-AM, engenheiro Márcio André Brito disse que a ação faz parte do planejamento de atividades do órgão e nesta etapa estão sendo verificados os garrafões de 20 litros.

“Sabemos que mais de um milhão de garrafões são comercializados na cidade de Manaus por mês. É um valor significativo, e resolvemos fazer a operação H2O com o objetivo de verificar se aquilo que está na embalagem realmente corresponde ao líquido, ao peso, ao volume real e o consumidor não está sendo lesado”, informou o presidente.

Durante os exames realizados, 13 amostras de cada marca foram verificadas, e uma delas estava com 502 ml de água a menor, ou seja, acima do permitido pela portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), nº 248 de julho de 2008.

“Existem uma tolerância de 200 ml, a cada 20 litros comercializados e apenas uma amostra pode dar fora dessa tolerância. Se nas 13 amostras nós encontrarmos dois garrafões com um valor superior, o lote inteiro está reprovado”, acrescentou Márcio Brito.

Existem sete empresas no segmento de água mineral no mercado local, e todas serão fiscalizadas até o termino da operação, no dia 8 de outubro.

Irregularidade

Para a empresa que for flagrada em desacordo com a legislação do Inmetro, será lavrado um auto de infração. Ela terá um prazo de dez dias para apresentar uma defesa, e a multa poderá chegar a R$ 500 mil, considerando o porte da empresa e o grau de irregularidade.



Denúncias

Para denúncias, o órgão disponibiliza a Ouvidoria no telefone 0800 092 2020, que funciona das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.