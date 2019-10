Doação dará desconto de até 50% em inscrição de Maratona Internacional

Manaus- Quem doar brinquedos e alimentos não perecíveis até o dia (11) de outubro terá até 50% de desconto na inscrição da 2ª Corrida Internacional Henrique Archer Pinto, que acontece no próximo dia (17) e promete tomar as ruas de Manaus com corredores de todos os cantos do Brasil. A iniciativa é uma parceria entre a coordenação do evento e a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) para a arrecadação de doações para a campanha “Doe Brinquedo e Ganhe Sorrisos”, promovida pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).



A doação deve ser feita no setor de eventos da Sejel, localizado na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, e as inscrições podem ser realizadas pelos sites www.maratonademanaus.com.br e www.ticketagora.com.br/maratonademanaus.

A 2ª Corrida Internacional contará com percursos de 5 Km, 10 Km, 21 Km e 42 Km, e as inscrições para a competição seguem até o dia 30 de outubro. O candidato que fizer sua doação receberá um cupom promocional que, ao ser usado no ato da inscrição, dará direito a desconto de 30% (se for um brinquedo ou quilo de alimento), ou 50% (se doar os dois, brinquedo mais quilo de alimento). Não há limite no número de quilos de alimentos e brinquedos a serem doados.

O coordenador da Maratona, James Junior, explica que a parceria surgiu com objetivo de atrair mais participantes ao evento e, paralelamente aumentar o número de doações para a campanha. “Nós queremos levar o máximo de corredores possíveis. A ideia surgiu em virtude de fazermos com que o apoio da Sejel ao evento alcance mais gente com esses descontos. Ao mesmo tempo, eles contribuem com alimentos e brinquedos, auxiliando na campanha de doação”.

O titular da Sejel, Caio André de Oliveira, ressalta que a promoção é uma atitude nobre e que vai beneficiar muitas crianças. “É uma parceria muito oportuna, uma vez que conseguiremos inscrever mais pessoas e ainda presentear as crianças. Os brinquedos nós já iremos doar às crianças na Corrida dos Curumins no próximo dia (12). Os alimentos, em breve faremos uma ação para ajudar famílias carentes”, concluiu.

Sobre a Maratona

Com a expectativa de receber mais de 2 mil pessoas nas quatro provas, sendo cerca de 1,2 mil de fora do estado, a Maratona proporcionará aos corredores experiências incríveis ao passar pelos principais pontos turísticos da cidade. A largada, para 21 Km e 10 Km, será no início da rua Jornalista Flaviano Limongi (atrás da Arena da Amazônia), com acesso pela rua Loris Cordovil.

Já para 5 Km, a largada será na avenida Coronel Teixeira, em frente ao condomínio Reserva Inglesa. A mais esperada do evento, a prova dos 42 Km terá concentração para o início na Praça Dom Pedro II e seu entorno. A largada será no cruzamento da rua Governador Vitório (prolongamento da rua Luiz Antony) com avenida Sete de Setembro, no Centro.

*Com informações da assessoria