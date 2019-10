Árvore cai em avenida no São Raimundo e veículo capota no DI

Manaus - Durante uma forte chuva na manhã desta sexta-feira (4), uma árvore caiu na avenida Presidente Dutra, situada no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. De acordo com testemunhas, o fato ocorreu por volta das 9h e não deixou vítimas. Os policiais da Companhia Interativa Comunitária da área estiveram no local para fazer o registro da ocorrência.

De acordo com Isaú Garcia, que trabalha como comerciante em frente à uma escola municipal na avenida, profissionais de limpeza auxiliaram em relação à remoção da árvore do local. “O trânsito ficou muito prejudicado, mas ninguém ficou ferido. Os garis ajudaram a cortar a árvore a e a retirá-la do meio da rua para a calçada”, frisou a testemunha.

De acordo com testemunhas, o fato ocorreu por volta das 9h e não deixou vítimas | Foto: Lucas Silva

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) disse ao EM TEMPO que realizou ações de prevenção de acidentes no local e colocou cones na via, para auxiliar a isolar a árvore. O IMMU também informou à reportagem que o tráfego de veículos se normalizou por volta das 11h. Além disso, o Instituo afirmou que somente no turno registrou três ocorrências.



No bairro Distrito Industrial, Zona Sul da capital, um veículo capotou na rua Ministro João Gonçalves, próximo a rotatória da Suframa. O acidente, porém, não deixou vítimas e agentes do IMMU auxiliam na liberação da via.



