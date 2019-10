Wilson Lima lança festival de pesca esportiva em Rio Preto da Eva

Manaus- O governador Wilson Lima lançou, na noite desta sexta-feira (4), na Expoagro, o 1º Festival de Pesca Esportiva da comunidade agrícola de São Francisco do Caramuri, em Rio Preto da Eva, que será realizado no período de 18 a 20 de outubro.

“Essa temporada gera renda e economia para as comunidades. Agora, São Francisco do Caramuri tem a oportunidade de fazer esse evento e começa a fazer parte da lista de comunidades que já vão ter retorno financeiro. Isso significa benefício para a comunidade, que passa a entender que é muito mais valioso o peixe lá no rio, preservado, do que a atividade de pesca comercial”, afirmou o governador.

A cerimônia de lançamento do Festival contou com a participação de Johnny Hoffmann, pescador esportivo profissional e referência na modalidade.

“O Estado do Amazonas tem um potencial gigantesco para o turismo da pesca esportiva, não só para atrair gente do Brasil inteiro como também do mundo inteiro. Mas, pra isso precisa ter o peixe vivo. Aí, para ter o peixe vivo, com algumas regras, você vai precisar depois de mão de obra. E de onde viria essa mão de obra? Do amazonense, do ribeirinho. Então, ele vai passar a cuidar do peixe e ganhar o sustento da sua família trabalhando com linha de pesca, as mulheres nas pousadas, na parte de culinária, camareira ou o ribeirinho pode receber treinamento para receber na sua casa. Todo mundo ganha, o outro pode criar isca para vender pro turista, o outro pode fazer piscicultura. A natureza está aí para ser usufruída, de forma racional e consciente”, destacou Hoffmann .

A comunidade de São Francisco do Caramuri, em Rio Preto da Eva, espera receber pelo menos 50 equipes de pesca esportiva durante o Festival.

Festival

O evento, realizado pela Secretaria de Produção Rural (Sepror) em parceira com a Associação Comunitária Agrícola de São Francisco do Caramuri, partiu da iniciativa de cerca de 45 famílias que vivem na comunidade localizada na rodovia AM-010, KM 134, e com base econômica na agricultura familiar. A ideia é fomentar o turismo de base por meio da pesca esportiva.

“O Festival ele vem com esse conceito de pesca esportiva comunitária para fomentar o turismo de base comunitária, agregando valor na geração de renda local com aquilo que já é existente como agricultura, pecuária e o artesanato”, afirmou o líder comunitário Daniel Lacerda.

Atividades

Ainda na noite desta sexta-feira o governador Wilson Lima reuniu com prefeitos e produtores de municípios do interior no gabinete montado dentro da Expoagro. Neste sábado (5), ele recebe o governador do Acre, Gladson Cameli, para assinatura de um protocolo de intenções no âmbito da Amacro, Zona Especial para o Desenvolvimento Agropecuário

*Com informações da assessoria