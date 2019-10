Eleição do Conselho Tutelar acontece neste domingo (6)

Manaus - A população de Manaus vai às urnas neste domingo (6), para eleger os candidatos dos Conselhos Tutelares do município para o quadriênio 2020-2023. A secretária Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania ( Semasc ), Conceição Sampaio, e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Ana Maria Carvalho, irão exercer a cidadania nos seus locais de votação.

A primeira parada será às 10h no local de votação da secretária da Semasc, na Escola Estadual Thomas Meireles, localizada na rua Bernardo Michiles, 15, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. O segundo ponto será, na sequência, no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Olavo Bilac, localizado no bairro Parque das Nações, onde vota a presidente do CMDCA.

A eleição terá como meio de votação 495 urnas eletrônicas distribuídas em 145 escolas. O pleito conta com 256 candidatos aptos a concorrerem às vagas do processo eleitoral por zona.

A eleição é realizada pela Prefeitura de Manaus, sob a coordenação do CMDCA, órgão vinculado à Semasc.

SERVIÇO:

O quê - Eleição do Conselho Tutelar acontece neste domingo

Quando - Domingo (6)

Horário - 10h

Onde - Escola Estadual Thomas Meireles, localizada rua Bernardo Michiles, 15, bairro Petrópolis