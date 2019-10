Vídeo: maratona de oração reúne centenas de peregrinos em Manaus

Manaus - Mais de 600 pessoas de todas as regiões do Brasil e do exterior estiveram em Manaus para participar da 75ª Maratona da Divina Misericórdia, uma jornada ecumênica de oração e de música que ocorreu neste fim de semana no Parque Municipal do Mindu. Com o propósito de rezar pela Floresta Amazônica e pela paz no planeta, o evento teve transmissão ao vivo pela internet e foi acompanhado em dezenas de países.

Os fiéis realizaram um exercício de fé e devoção a Jesus Cristo, que consistiu em rezar, a cada dia, 1,5 mil contas do Terço da Divina Misericórdia, difundido por Santa Faustina (Polônia, 1905-1938) como uma oração de intercessão pela humanidade. As orações foram intercaladas com canções devocionais do Grupo Musical Divina Madre.

Esta é a primeira vez que a maratona acontece na capital amazonense.“A receptividade e o carinho com que fomos recebidos na cidade ficarão gravados em nosso corações”, afirmou Chiara María del Sol, porta-voz da Peregrinação pela Paz, movimento ecumênico que percorre o mundo divulgando o poder da oração. Ela também destacou o quanto o contato com a biodiversidade local sensibilizou os peregrinos. “Estar na região ampliou nosso amor e respeito pelos reinos da natureza, obra sagrada que reflete a majestade de Deus. Com nossas orações, elevamos ao céu a intenção de que a humanidade aprenda a reconhecer a presença divina em todas as formas de vida e a coexistir em harmonia com elas”, disse a porta-voz do grupo.

Esta é a primeira vez que a maratona acontece na capital amazonense | Foto: Divulgação

A bióloga Cristiana Vasconcelos Nogueira, 33 anos, viajou de Belo Horizonte, Minas Gerais, para estar presente na maratona. “O propósito que mais move minha alma é a proteção da natureza. Vim participar desse encontro porque acredito muito no poder da oração e sei que, quando rezamos em grupo, nossas intenções são fortalecidas”, registrou.



Pessoas que não tinham o hábito de rezar compareceram nos dois dias do encontro e saíram motivadas. Foi o caso da permacultora Ana Paula dos Santos, 32 anos, de Anori, interior do Amazonas. “Senti uma energia transformadora. Depois dessa experiência, vou me esforçar para rezar mais” garantiu.

A Maratona da Divina Misericórdia é realizada há seis anos pela Associação Maria e já percorreu diversos países da América Latina, América do Norte e Europa. As cerimônias são conduzidas por monges da Ordem Graça Misericórdia, organização religiosa cristã, ecumênica e autônoma, sem vínculo com qualquer religião instituída. A próxima edição do evento deverá ocorrer em Bogotá, capital da Colômbia.

