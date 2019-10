Obras em rede de água causam transtornos em rua do Adrianópolis

Manaus - Após obras de conserto em uma rede de água na Rua Neves da Fontoura, localizada no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, os moradores da área denunciaram ao Portal Em Tempo sobre o mau estado de conservação da rua . De acordo com os residentes, há cerca de três semanas, a empresa responsável pelas obras quebrou parte da rua e não deu previsão para os ajustes da via.

Conforme o advogado Marcelo Souza, os buracos na rua causam prejuízos aos veículos que trafegam no local. O morador acrescentou que a empresa concessionária precisou quebrar a rua para encontrar o ponto em que a rede apresentava problemas. “Eles vieram fazer um reparo na rede de água e disseram que voltariam para fazer o reparo na rua, mas até agora não retornaram”, frisou o morador.

Um moradora afirmou que após a instalação de um contador na casa dele, ocorreu um vazamento de água na residência | Foto: Lucas Silva

Outro morador, Franciney Lira, que trabalha como vendedor autônomo, afirmou que após a instalação de um contador na casa dele, ocorreu um vazamento de água na residência. “Eles vieram aqui e a conta de água estava dando mais de mil reais. Não temos condições de pagar pelos erros deles”, reclamou Franciney.



Em resposta ao Portal Em Tempo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) afirmou que a manutenção das ruas em que a concessionária faz serviços “é de total responsabilidade das equipes de reparos da empresa que executou a obra”.

A empresa Águas de Manaus informou, em nota, que vai enviar um fiscal ao local indicado para verificar a denúncia.