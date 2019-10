Projetos da Susam podem se transformar em modelos de saúde pública

Manaus - Dois projetos de iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) podem se transformar em modelos internacionais de estratégias em saúde pública. Os sistemas serão apresentados nesta segunda-feira (7) na 2ª Pré-Conferência HSR da América Latina e do Caribe, em São Paulo, que terá a participação do secretário estadual de Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias.

Caso sejam aprovadas nesta etapa, o Sistema de Transferências de Emergências Reguladas (Sister) e o projeto de Integração da Atenção Básica e Vigilância em Saúde vão participar do VI Simpósio Global de Pesquisa em Serviços de Saúde, do Health Systems Global (HSG), em Dubai, no próximo ano.

Os programas

Desenvolvido pelo Complexo Regulador Estadual do Amazonas, e impantado em maio desse ano, o Sister realiza o gerenciamento das transferências de pacientes em estado crítico à rede hospitalar de atenção às urgências e emergências da capital. O programa reduziu o tempo médio das transferências na capital para menos de 12 horas. Já para pacientes do interior, que antes demorava até sete dias para serem transferidos, o tempo médio é de 36 horas.

“É uma inovação tecnológica utilizada por nós no Amazonas, não tem em outro lugar. São experiências que podem ser transformadas em políticas, em ações que outros países podem usar ou outros estados do Brasil”, disse o responsável pela implantação do Sister, Roberto Maia Bezerra.

A “Integração da Atenção Básica e Vigilância em Saúde: efeitos inovadores no controle e eliminação da malária no Amazonas” é outro projeto desenvolvido pela secretaria que possibilitou a redução de 24% nos casos de malária registrados no Amazonas no período de janeiro a junho.

O projeto, executado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), implementou estratégias em 20 municípios e tem como diferencial a integração de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias nas ações de controle da malária. Outra novidade do projeto foi o uso de aplicativo para smartphones como estratégia de melhoria no tratamento do paciente e a educação continuada.

O evento

A Pré-Conferência HSG da América Latina e Caribe, que é idealizada pelo Health Systems Global (HSG) e organizada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Instituto de Saúde, reúne acadêmicos, formuladores de políticas, membros da sociedade civil e envolvidos em sistemas de saúde e pesquisa de políticas.

O evento tem como objetivo promover o intercâmbio regional de experiências e estudos sobre questões de sistemas e serviços de saúde, em preparação para o 6º Simpósio Global de Pesquisa em Sistemas de Saúde 2020, em Dubai.

O Health Systems Global (HSG) é uma sociedade internacional de sistemas, programas e serviços de saúde para a inclusão de resultados das pesquisas nos serviços que fortalecem os sistemas de saúde.

*Com informações da assessoria