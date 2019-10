Vídeo: mulher suspeita de matar irmão é presa em Manaus

Patrícia é acusada de ser mandante da morte do irmão em Silves | Foto: Divulgação PC-AM

Manaus- Patrícia Melo da Silva, 41, foi presa na última sexta-feira (4) por envolvimento no homicídio do próprio irmão, identificado como Antônio Ferreira da Silva Júnior, 44. A mulher foi presa enquanto prestava depoimento sobre outro procedimento policial.

O crime aconteceu no dia 16 de agosto deste ano no ramal do Itapiranga, em Silves, município distante 206 km em linha reta, da capital Manaus.

O crime

O companheiro de Patrícia, Pedro Pinto acompanhado de um comparsa, ainda não identificado pela polícia, seguiu o carro que Antônio conduzia, ocupado por mais três pessoas, dentre elas, a mãe da vítima e de Patrícia. Durante perseguição, o condutor do segundo veículo bateu, propositalmente, duas vezes no automóvel de Antônio, causando o capotamento do veículo.

Depois de causar o acidente, a dupla se dirigiu até o veículo e desferiu golpes de faca em Antônio, a vítima morreu no local. A informação obtida pela polícia era que Patrícia sabia que o irmão estaria trafegando pela estrada. A mulher foi conduzida ao prédio da 40ª Distrito Integrado de Polícia (DIP) e indiciada por homicídio qualificado.

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Alex Costa/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira