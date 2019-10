Nova chefia assume Ministério Público Federal no Amazonas

Manaus- A partir deste mês, o Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas está sob nova gestão administrativa. O procurador da República Thiago Pinheiro Corrêa foi nomeado para o cargo de procurador-chefe da unidade, em substituição ao procurador da República Edmilson da Costa Barreiros Júnior, que completou dois biênios à frente da chefia.

O novo procurador-chefe terá como substituta a procuradora da República Michèle Diz Y Gil Corbi.

No Amazonas, a indicação da nova chefia entre os procuradores lotados no estado deu-se por meio de aclamação, já que houve apenas uma chapa inscrita, confirmada pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, com a nomeação.

Como atua o procurador-chefe no MPF?

A chefia das unidades do MPF é um cargo de caráter administrativo. O procurador-chefe tem atribuição de dirigir, coordenar e supervisionar as atividades da Procuradoria da República, principalmente em questões administrativas, já que, no Ministério Público, cada membro é independente na sua atuação institucional.

Entre as atividades do procurador-chefe estão a gestão dos recursos financeiros e humanos e a responsabilidade por contratos, convênios, projetos, acordos institucionais ou ajustes de interesse da unidade. O mandato de procurador-chefe é de dois anos a partir da nomeação e permite recondução.

Trajetórias



Thiago Pinheiro Corrêa

Thiago Pinheiro Corrêa é membro do Ministério Público Federal desde 2014. Natural do Rio de Janeiro, tem 31 anos e atualmente exerce suas funções como procurador da República no Amazonas desde janeiro de 2017, como titular de um dos ofícios do Núcleo de Combate à Corrupção. É pós-graduado em Direito pela Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) e atualmente está concluindo mestrado em Direito pela Universidade Católica de Brasília (UCB).

Entre novembro de 2014 e dezembro de 2016, exerceu suas funções na Procuradoria da República no Município de Cruzeiro do Sul, no Acre, onde integrou o grupo de controle externo da atividade policial durante o ano de 2016.

No Amazonas, já atuou como procurador regional eleitoral auxiliar durante as eleições suplementares de 2017 e nas eleições de 2018, além de integrar a Força-Tarefa da Operação Maus Caminhos.

Michèle Diz y Gil Corbi



Michèle Diz y Gil Corbi é membro do Ministério Público Federal desde 2016. Natural de São Paulo (SP), tem 31 anos e exerce suas funções como Procuradora da República na Procuradoria da República no Estado do Amazonas desde dezembro de 2017, com atuação como Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão substituta e em questões afetas a direito do consumidor e ordem econômica.

Entre novembro de 2016 e novembro de 2017, exerceu suas funções na Procuradoria da República no Município de Santarém (PA). Desde 2018, é integrante dos Grupos de Trabalho Reforma Agrária e Migração e Refúgio, vinculados à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão.

É pós-graduada em Direito pela Escola Superior do Ministério Público da União e pela Fundação Getúlio Vargas. Graduada em Direito pela Universidade de São Paulo.

*Com informações da assessoria