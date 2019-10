Vítima de AVC em Manaus recebe juíza em casa para ação de divórcio

Manaus- A juíza coordenadora do programa "Justiça Itinerante", Vanessa Leite Mota, esteve na sexta-feira (4), no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte da cidade, para oficializar o processo de divórcio consensual de um casal separado há 22 anos.

A magistrada decidiu fazer o atendimento domiciliar porque o requerente da ação, Ezequiel da Costa Gentil, de 54 anos, está se recuperando de um acidente vascular cerebral (AVC), sofrido no último mês de julho, que o impossibilitou de se locomover até o ônibus de atendimento do Justiça Itinerante.

Justiça itinerante

"Esse é o grande papel da ' Justiça Itinerante ', levar o Judiciário para perto dos jurisdicionados. A gente não trabalha somente dentro dos ônibus do programa, o Itinerante tem essa facilidade de se deslocar até o jurisdicionado e estamos aqui na residência do senhor Ezequiel cumprindo esse papel efetivo da Justiça”, afirmou a magistrada Vanessa Leite.

O "Justiça Itinerante" leva atendimento a bairros da Capital e comunidades do interior dos Municípios próximos de Manaus.

O que é possível agendar?

No serviço é possível ajuizar, sem a necessidade de um advogado, ações de cobrança de dívidas; danos materiais e morais; direito do consumidor; pensão alimentícia; divórcio; guarda de filhos; além de encaminhamento para a obtenção de 2.ª via de Registro Civil.



Zona Sul de Manaus até 18/10

Até o dia (18) de outubro, o ônibus do "Justiça Itinerante" estará posicionado no estacionamento da Universidade Luterana de Manaus (Ulbra), localizado na avenida Solimões, bairro Japiim, zona Sul de Manaus. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Comunidade do Pau Rosa até 1º de novembro

A partir do dia (21) de outubro, os atendimentos passarão a ser feitos na Comunidade do Ramal do Pau Rosa, localizado no Km 21 da BR-174 (Manaus/Boa Vista), onde o ônibus permanecerá até o dia (1.º) de novembro.

*Com informações da assessoria