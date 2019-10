Após sair de casa, homem desaparece na Zona Sul em Manaus

Manaus- O ajudante de mecânica José Gregória Granadillo Afonso , de 22 anos, está desaparecido desde a manhã do dia (4) de outubro deste ano. A imagem dela foi divulgada, nesta segunda-feira, (8), pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops).

Segundo o sobrinho, Erwin Enmanuel Vargas, no dia em que José desapareceu, José saiu por volta das 10h, da casa onde mora, situada na rua Salustiano, bairro Betânia, zona sul da capital. Na ocasião, ele informou ao sobrinho que iria depositar um dinheiro para os pais dele. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre o mesmo.



Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes da desaparecida, ligar para os números: (92) 99451-1116 ou 99221-8352.

*Com informações da assessoria