Processo seletivo para médicos tem bolsas de até R$ 11 mil em Manaus

Manaus- A Prefeitura de Manaus abriu nesta quarta-feira (9), processo seletivo de médicos preceptores para atuação no âmbito do Programa Mais Saúde Manaus (Promais), sob a coordenação da Escola de Saúde Pública da Prefeitura de Manaus (Esap). O prazo para inscrições encerra no dia (28) de outubro, sendo exclusivamente pela Internet, a partir do endereço eletrônico http://psesap.manaus.am.gov.br .



Destinado aos profissionais médicos com ou sem vínculo empregatício com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o processo seletivo abre 11 vagas, com formação de cadastro de reserva e bolsas variando entre R$ 1,2 mil e R$ 11 mil.

O Programa Mais Saúde Manaus (Promais) foi criado na gestão do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, com o objetivo de ampliar o acesso da população à rede de atenção primária e ainda contribuir para a formação e qualificação profissional dos trabalhadores na Saúde, visando à integração ensino-serviço-comunidade, a partir das necessidades sociais e do Sistema Único de Saúde (SUS) na rede de Saúde do município de Manaus.

O edital com informações do perfil dos candidatos, documentação necessária, etapas, prazos, entre outras, está disponível para consulta no Diário Oficial do Município (DOM) no link https://bit.ly/35gcIBv e no site da Semsa http://semsa.manaus.am.gov.br , http://psesap.manaus.am.gov.br.