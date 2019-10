Mais de 2 mil pessoas participam do Prefeitura + Presente

O programa Prefeitura + Presente foi criado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, com o objetivo de levar os serviços públicos municipais para perto da população. | Foto: Nathalie Brasil Semcom

Manaus - Foi realizada no sábado (5), a 18ª edição do programa itinerante Prefeitura + Presente coordenado da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria (Semdec), no Shopping Jornalista Phelippe Daou, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. Foram atendidas mais de 2 mil pessoas e ofertados 35 serviços, com atuação de 20 órgãos municipais e parceiros.

Os serviços oferecidos foram agendamento de cadastro para emprego e seguro-desemprego, atendimento médico, agendamento para a emissão da 1ª via da carteira de identidade, atendimento da Amazonas Energia e Águas de Manaus, orientação/agendamento do Procon Manaus, doações de mudas de plantas ornamentais e frutíferas, agendamento e recadastro do Bolsa Família, entre outros serviços e atividades.

“Esta ação também foi um pedido dos permissionários do Shopping Phelippe Daou. Eles tiveram acesso a todos os serviços e ainda conseguiram aumentar as vendas com o movimento extra devido aos serviços oferecidos pelo Prefeitura + Presente”, disse o secretário-interino da Semdec, Rodrigo Guedes.

O programa Prefeitura + Presente foi criado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, com o objetivo de levar os serviços públicos municipais para perto da população. “A concentração de vários serviços no mesmo lugar facilita que o cidadão possa resolver diversas situações que no dia a dia teriam que ser solucionadas em várias secretarias. Aqui é possível ser orientado pelo Procon Manaus, ser consultado por um médico da Secretaria Municipal de Saúde, a Semsa, resolver algum problema com as concessionárias de água e de energia, entre outras oportunidades”, destacou Guedes.

O aposentado, Francisco da Silva, 67, aproveitou para aferir a pressão e se consultar com um clínico geral. “Essa ação foi muito boa, porque moro aqui pertinho e consegui atendimento médico em poucos minutos de espera. Não sabia que seria tão bem atendido”, ressaltou.

A subsecretária municipal de Políticas Afirmativas para as Mulheres e de Direitos Humanos, Socorro Sampaio, lembrou da importância desse projeto que já completou 3 anos de existência. “O Prefeitura + Presente já faz parte da cidade como uma das ações mais importantes da Prefeitura de Manaus. Uma ação que não pode mais acabar, afinal, é muito importante para a população”, explicou.

Considerado um dos maiores programas de alcance social do município, o Prefeitura + Presente já contabiliza quase 70 edições, com média de aproximadamente 3 mil atendimentos por comunidade. A ação é realizada duas vezes ao mês, com a próxima edição prevista para o dia 19 em local ainda a ser confirmado.

Saúde e meio ambiente

Equipes da Semsa realizaram 82 consultas médicas, 68 solicitações de exames e oito encaminhamentos para consultas com especialistas.

Foram feitas 82 aferições de pressão arterial e 49 de glicemia. Na ação, foram entregues 1.584 preservativos masculinos e realizados 140 testes rápidos de Infeções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

Na imunização foram aplicadas 10 doses de vacinas, sendo uma de febre amarela, três de difteria e tétano e seis de hepatite B.

Na farmácia foram dispensadas 57 receitas. A equipe de promoção da saúde entregou 300 kits de saúde bucal em 10 ações educativas.

Como parte da programação, foi realizada roda de conversa sobre câncer de mama e colo do útero, com a participação de 52 mulheres.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) marcou presença com a distribuição de 300 mudas de espécies frutíferas, ornamentais e medicinais e a sensibilização de combate às queimadas. Cartazes da campanha foram afixados nas lojas do shopping, além da entrega de material informativo aos visitantes.

*Com informações da Assessoria