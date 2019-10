Alunos PcDs da rede municipal ganham ‘Festa da Criança’ em Manaus

Manaus - Como parte das ações comemorativas em alusão ao Dia da Criança, celebrado neste sábado, 12 de outubro, a Prefeitura de Manaus realizou uma programação recreativa na escola municipal especial André Vidal de Araújo, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. A “Festa da Criança” aconteceu na manhã dessa quarta-feira (9), garantindo a diversão de alunos com vários tipos de deficiência atendidos pela unidade de ensino.

“Procuramos realizar as festas num formato que contribua tanto para a vida escolar quanto para a vida familiar e, acima de tudo, para a formação da criança enquanto cidadão. Em meu nome, e em nome do prefeito Arthur Virgílio Neto, agradeço a todos que estão conosco levando alegria a tantas crianças”, disse a presidente do Fundo Manaus Solidária, primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, responsável pela idealização do evento.

A primeira-dama Elisabeth Valeiko esteve presente na comemoração | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Há três anos, a “Festa da Criança” é coordenada pelo Fundo Manaus Solidária, levando entretenimento de qualidade para crianças que vivem em vulnerabilidade social ou em áreas de risco na cidade. “É um reforço para as atividades desenvolvidas em sala de aula, por isso levamos educação ambiental, para o trânsito e bucal”, completou Elisabeth Valeiko, explicando que são meses de preparação e com o envolvimento de muitos servidores da prefeitura, empresas e da sociedade como um todo.



“É importante ressaltar todo o trabalho que a gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto vem fazendo para que tenhamos, por meio da educação e dos demais serviços oferecidos por nossas secretarias, uma ação efetiva para a infância e juventude na cidade. Essa festa preparada pelo fundo, mas comandada pela primeira-dama e presidente Elisabeth com muito carinho, proporciona às crianças momentos de alegria. Esse público merece ser amado, respeitado e incluso na sociedade”, destacou a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Conceição Sampaio.

Conceição Sampaio afirmou que as crianças devem ser amadas, respeitadas e incluídas na sociedade | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Ao todo, a escola André Vidal atende 500 alunos com variados tipos de deficiência, como visual, auditiva, intelectual, autismo e síndrome de Down. Para a gerente de Educação Especial da unidade, Dayla Menezes, é uma felicidade estar recebendo tantos parceiros comprometidos com esse público. “Nossos alunos antes de serem pessoas com deficiência são pessoas que precisam ser respeitadas em suas particularidades e inclusas em todas as ações e movimentos da cidade. Então, mas uma vez, a prefeitura e todos os envolvidos estão de parabéns pela iniciativa”, disse.

Durante esses dias o parque estará aberto para visitação e excursões a partir de 8h | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

A expectativa é de que neste ano, as três festas programadas pelo Fundo Manaus Solidária atendam a 2 mil crianças, como Stephanie Sophia, de 6 anos, que aproveitou o primeiro dia de festa para se divertir ao lado dos seus super-heróis favoritos.



“É um grande evento para todas as crianças, principalmente para as crianças que têm necessidades especiais. Esse tipo de evento nunca deve deixar de acontecer, para que essas crianças sejam valorizadas e que muitos sorrisos sejam arrancados”, comentou o fiscal portuário Paulo César, pai de Stephanie.

Paulo César, pai de estudante se emocionou com o evento | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Parceria



Para incrementar a “Festa da Criança”, a empresa Flex, parceria intermediada pela Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos (Semppe), contribuiu com atendimentos odontológicos realizados pelos profissionais do Serviço Social da Indústria (Sesi) e com a distribuição de lanches para todas as crianças.



Programação



Dando continuidade à “Festa das Crianças”, que segue até sábado, dia 12, o parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, não poderia ficar fora. O espaço vai estar aberto ao público das 14h às 17h, até sexta-feira (11), com espaços temáticos, sessão de fotos com personagens infantis, shows musicais e apresentação teatral. Durante esses dias o parque estará aberto para visitação e excursões a partir de 8h, porém a programação iniciará de fato somente às 14h.

No sábado (12), o parque terá dez horas de atividades gratuitas para toda a família | Foto: Altemar Alcântara/Semcom

Já no Dia da Criança, no sábado, o parque terá dez horas de atividades gratuitas para toda a família. Com o tema “Venha viver um mundo de aventuras no parque Cidade da Criança!”, no dia 12, o espaço funcionará de 10h às 20h, com uma programação recheada de personagens infantis, espaços temáticos e atrações diversificadas.



“A gente sempre tem essa preocupação de fazer as crianças viverem esse momento mágico, que é a infância. Então, nós trouxemos todo esse universo do mundo do faz de conta, das aventuras infantis, dos livros, da literatura e fazendo com que de fato todos os personagens façam parte da vida de cada criança”, comentou a diretora do parque, Socorro Andrade.

