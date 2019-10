Seap promove programação especial pelo Dia das Crianças

Manaus- Cerca de 50 crianças participaram da ação promovida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), por meio do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), em alusão à Semana das Crianças. As comemorações pelo Dia das Crianças foram realizadas nesta terça (8), quarta (9) e quinta-feira (10), na sede do departamento, localizada na rua Gabriel Salgado, no Centro.

Enquanto familiares e amigos de pessoas privadas de liberdade (PPLs) eram atendidos na central de atendimento às famílias dos internos do sistema prisional, a garotada se divertiu com as marionetes que ganharam vida pelas mãos e vozes das colaboradoras, que interagiram com as crianças durante as contações de histórias, dentre outras atividades.

Músicas infantis, guloseimas, filmes, balões e pinturas de rosto fizeram parte do evento de comemoração, que se estendeu por três dias no horário de atendimento das famílias.

A chefe do Deresc, Keyla Prado, destacou a importância do trabalho para a humanização do sistema prisional. “Foi muita alegria. O objetivo desta programação especial com brindes e brincadeiras para os filhos dos internos é fortalecer os laços familiares e de solidariedade”.

Além desta programação, nesta sexta-feira (11) e domingo (13), os filhos das PPLs do sistema penitenciário amazonense vão receber a atenção e o carinho dos pais em atividades de confraternização e festejo realizadas pela Seap nas unidades prisionais.

As crianças poderão participar de brincadeiras, comer guloseimas, entre muitas outras atividades. A maioria dos brindes que serão distribuídos para a meninada foi confeccionada pelos próprios reeducandos com material reciclado.

*Com informações da assessoria