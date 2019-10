Minicurso é transferido para escola municipal no Jorge Teixeira

Manaus - O próximo minicurso Noções Básicas de Jardinagem e Paisagismo com 35 vagas limitadas, que aconteceria no Shopping Phellipe Daou , no Jorge Teixeira, zona Leste, nos dias (22) e (23), será realizado agora na escola municipal Maria Ferreira da Silva, situada na avenida Autaz Mirim, no mesmo bairro.

A mudança de local se deu por questões de ordem técnica e, para não prejudicar os moradores do bairro interessados em participar, o minicurso acontecerá na mesma área, no entorno da Bola do Produtor, com aulas teóricas e práticas na própria escola. Os interessados em participar podem se inscrever pelo telefone 3236-7330.

As aulas serão ministradas pelo engenheiro agrônomo Sérgio Pacheco e a arquiteta e urbanista Raquel Melo, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). As aulas acontecerão no período da manhã, das 8h30 às 11h30. Este será o 15º minicurso oferecido este ano pela Semmas.

