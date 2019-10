Doações de roupas e brinquedos marcam o dia das crianças

Manaus - “O amor ao próximo é o que me move para realizar este trabalho” afirma a dona de casa Juracy Nascimento, que há sete anos arrecada roupas e brinquedos para realizar doações para as crianças do bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. A dona Juracy disse ao EM TEMPO que no próximo sábado (12), em comemoração ao dia das crianças , vai realizar um evento na rua São Joaquim, onde vão ocorrer gincanas e sorteio de brindes.

A dona de casa salientou que a casa onde mora com as duas filhas é o lugar onde as crianças da área visitam, de forma recorrente. Juracy Nascimento disse que o ato solidário é um legado de gerações. “Minha mãe sempre fez trabalhos como esse, e eu sempre a ajudei a arrecadar roupas e alimentos para doações. O exemplo dela ficou e a gente segue trabalhando para ajudar as pessoas carentes”, afirmou Juracy.

Ela acrescentou que aguarda cerca de 300 crianças no evento do dia 12 de outubro | Foto: Leonardo Mota

Ela acrescentou que aguarda cerca de 300 crianças no evento do dia 12 de outubro e disse, ainda, que desenvolve o trabalho para trazer uma nova perspectiva para os menores que convivem com a realidade do bairro. Juracy afirmou que o local é uma área vermelha e, por isso investe, junto com as filhas, em projetos sociais.



“Arrecadamos sapatos, livros e cadernos que muitos desprezam, mas que são úteis para outros. Não recebemos apenas roupas, mas objetos como camas, geladeiras e comida”, disse a mulher.

Uma das filhas de Juracy, Thielly Nascimento, que é acadêmica de pedagogia, afirmou que dá aulas de reforço para as crianças do Morro da Liberdade. Segundo Thielly, por conta da falta de espaço na casa onde mora, consegue dar aula para apenas cinco menores. “Há cinco meses eu estou investindo neste trabalho que já trouxe resultados. Eles já melhoraram as notas na escola. É muito gratificante ver a evolução dos meus alunos”, frisou a acadêmica.

NACER

No dia das crianças, a partir das 12h, o Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) vai promover uma feijoada beneficente na sede do núcleo, localizada na Rua 35, 2B, Conjunto Castelo Branco, no bairro Parque 10 de Novembro. O valor será R$ 20 para porção única.

O diretor do Nacer, Cleslley Rodrigues, disse ao Em Tempo que a venda da feijoada visa arrecadar fundos para a manutenção da instituição, que acolhe adolescentes grávidas e crianças em situação de vulnerabilidade social. “Pela manhã, as pessoas podem nos visitar e fazer doações. Pela parte da tarde, vamos fechar a rua para as atividades recreativas”, frisou o diretor.De acordo com Cleslley, toda a renda com a venda da feijoada será revertida para o Nacer.

Ele frisou que o espaço acolhe 22 crianças, e que cada uma apresenta um custo médio de R$ 3 mil reais. Ele disse que as doações são importantes porque o Nacer promove um trabalho de grande impacto social na capital amazonense. “Vai ser um evento para toda a família. Traz os amigos e os familiares para curtirem um dia especial em nossa casa”, concluiu o diretor.



