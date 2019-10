Vídeo: Central de Inquéritos Policiais é inaugurada em Manaus

| Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A Central de Inquéritos Policiais foi inaugurada nesta quinta-feira (10) no Fórum Henoch Reis, localizado no bairro São Francisco, Zona Centro-Sul de Manaus. A meta é acelerar procedimentos investigatórios que estão em andamento nas varas criminais.

A central é um espaço destinado aos atendimentos específicos das autoridades policiais nos atos que antecedem as ações penais. Serão realizados inquéritos policiais, pedidos de medidas cautelares e de prisão preventiva, com isso as autoridades terão contato direto com os quatro juízes responsáveis pela central.

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), o desembargador Yêdo Simões aponta que com esse trabalho de parceria entre polícia e magistrados será possível dar maior atenção aos processos.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Mariana Rocha/ TV Em Tempo