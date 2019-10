Fuam encerra ações em Autazes com mutirão de saúde

Autazes- A Fundação Alfredo da Matta (Fuam), unidade da rede estadual de saúde, encerra neste sábado (12) as ações do Projeto Ação para Eliminação da Hanseníase – Apeli, que estão sendo realizadas no município de Autazes, na Região Metropolitana de Manaus, participando do Dia de Cooperar.



Promovido pelo Sistema OCB/AM, filiado à Organização das Cooperativas Brasileiras, o Dia de Cooperar tem apoio da Prefeitura de Autazes e das secretarias de Saúde estadual (Susam) e municipal (Semsa), e será realizado das 8h às 14h, na Comunidade Novo Céu, área rural de Autazes.

Como parceira desta ação, a Fuam levará à população exames de pele, consultas dermatológicas, testagem para HIV e sífilis, e aconselhamento sobre as infecções sexualmente transmissíveis. As atividades serão realizadas por uma equipe multidisciplinar de profissionais, dentre médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, técnicos, farmacêuticos e administrativos.

Um dos principais objetivos continua sendo a busca de novos casos de hanseníase, para o diagnóstico e tratamento precoces, mas outras dermatoses identificadas também serão avaliadas e, nos casos necessários, encaminhadas para tratamento na rede de saúde.

“Vamos ofertar à população exames e consultas dermatológicas, além de testes para HIV e sífilis, aproveitando a ida dos profissionais da Fundação ao município pelo Projeto Apeli e unindo forças ao Sistema OCB/Amazonas, que nos apoia na execução do Projeto em Autazes”, explica o diretor-presidente a Fuam, Ronaldo Amazonas.

A ação piloto do Projeto Apeli em Autazes iniciou no último dia 30 de setembro, com atividades como busca ativa de casos de hanseníase, treinamento de profissionais de saúde, exames de pele em estudantes e indígenas da região.