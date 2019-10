Vídeo: Governo Federal destinará mais de R$ 350 milhões para o AM

A maior parte desse recurso deve ser usada para cobrir os rombos da previdência do Amazonas | Foto: Reprodução

Manaus- O projeto que regulamentou cessão onerosa de poços de petróleo leiloados pelo governo federal destinará mais de R$ 350 para o Amazonas, a maior parte desse recurso deve ser usada para cobrir os rombos da previdência.

Depois de negociações entre os parlamentares, o texto foi para plenário da Câmara dos Deputados. A maioria foi a favor da proposta da partilha dos recursos do megaleilão do pré-sal. Dos R$106 bilhões que serão pagos pelo bônus de assinatura, 33 bilhões ficam com a Petrobrás.

O restante do dinheiro será dividido: 15% do que sobrar vão para os estados e mais 15% para os municípios brasileiros. O amazonas deve receber R$ 358 milhões e está com parte da verba com o destino certo para reequilibrar as contas previdenciárias e investimento em outras áreas. O texto ainda segue para o Senado e em seguida, para sanção presidencial.

Assista à reportagem da TV em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Larisse Neves/ TV Em Tempo

Texto Web: Bruna Oliveira