Iniciativa privada vai revitalizar mais de 20 passarelas em Manaus

Manaus- Dentro do “Programa de Adoção de Espaços Públicos de Manaus”, a Prefeitura de Manaus e a iniciativa privada vão revitalizar um total de 23 passarelas de pedestres na capital amazonense. Desse total, 12 equipamentos já foram adotados e entregues totalmente recuperados para a população.

Pintura, manutenção dos corrimões, guarda-corpos e nas estruturas metálica e de concreto, além de iluminação LED estão entre os serviços realizados nas passarelas, que ganham também nova comunicação visual com assinatura do parceiro-privado.

Além das 12 passarelas entregues, mais duas estruturas, localizadas ao lado da Rodoviária, na avenida Djalma Batista, e na Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, ao lado da Vila Olímpica, estão recebendo melhorias. As outras nove passarelas que receberão melhorias ainda estão em análise com os parceiros.

Mesmo com os serviços ainda em andamento, a aposentada Margarida Vieira, 76, destacou as melhorias na passarela de pedestre que mais usa, localizada ao lado do terminal rodoviário. "Toda semana venho de Rio Preto participar dos festejos de Nossa Senhora Aparecida e utilizado a passarela por segurança. Vi que ganhou nova pintura e iluminação. Fico feliz que o prefeito se preocupa com a segurança das pessoas. Agora a utilizo com mais segurança", disse.

Já o permissionário Odonel Ferreira, 67, que já testemunhou vários acidentes em frente a sua banca, destacou que a revitalização do equipamento da avenida Pedro Teixeira, prestes a ser finalizada, fez com que as pessoas o utilizassem mais. "Meus clientes dizem que fazem questão de atravessar só usando a passarela agora. Você já percebe que o local ficou renovado e mais bonito", comentou.

Grafite

No pacote de obras, a praça localizada nas proximidades da passagem de nível entre as avenidas Senador Álvaro Maia e Djalma Batista também passa por revitalização. A praça está recebendo paisagismo, pintura, iluminação LED e, nos próximos dias, as paredes do entorno da praça vão receber grafites, de artistas locais e internacionalmente conhecidos, valorizando seus elementos de arte urbana. “Queremos que a praça seja uma referência para Manaus de inclusão de arte urbana muito bem traduzido pelo grafite, afinal temos excelentes profissionais que merecem esse reconhecimento”, finalizou a secretária da Semppe, Maria Josepha.

Mapeamento

A Prefeitura de Manaus possui um mapeamento de todos os espaços públicos da cidade, incluindo passarelas, e a Semppe realiza a busca de parceiros interessados em investir na revitalização e adoção desses equipamentos. As empresas TV Lar, Motel In Box, Itaipava, Amazonas Shopping, Tumpex, Cores, Faculdade Idaam, Instituto Denizard Rivail e Aquila já se tornaram parceiras do “Programa de Adoção de Espaços Públicos de Manaus” e os interessados em aderir ao projeto podem entrar em contato com a secretaria.

Para o empresário Eduardo Leite, sócio da loja Cores, foi um compromisso pessoal com a responsabilidade social em revitalizar e adotar a passarela localizada na avenida Pedro Teixeira. “Estamos presentes em Manaus há 13 anos e há três meses nos mudamos para a avenida Pedro Teixeira. Queremos estabelecer, cada vez mais, o nosso nome no mercado manauara e também contribuir com o bem-estar dos moradores de Manaus”, disse.

*Com informações da assessoria